Conoce los 10 restaurantes mexicanos que están entre los 50 mejores de América Latina 2024

La gastronomía mexicana ha sido catalogada como una de las mejores a nivel mundial y para este 2024 lo volvió a conseguir con 10 restaurantes que lograron ingresar a los 50 mejores locales de comida de América Latina 2024. La lista fue compartida en los Latin America´s 50 Best Restaurants, y fue celebrada en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro, Brasil.

Dentro del conteo final, consiguieron ingresar 10 locales de México que destacan por tener los mejores platillos en los que está presente la creatividad, la innovación y la excelencia en la cocina. En la edición 2024 el restaurante Don Julio, ubicado en Buenos Aires, Argentina, fue elegido como el mejor lugar en donde se puede comer en Latinoamérica; el segundo lugar fue para el peruano Maido y el tercero para El Chato, de Bogotá, en Colombia.

De acuerdo con el ranking de los 50 mejores restaurantes de América Latina 2024, en México se ubican 10 de los mejores espacios culinarios en dónde resaltaron viejos conocidos como Pujol o Quintonil, dos sitios que han brillado al paso del tiempo por su gran variedad gastronómica. Sin embargo; hubo otros nombres que han llamado la atención de los expertos.

Para la elaboración de este listado participan 300 expertos de la industria, incluyendo chefs y críticos gastronómicos, quienes evalúan la calidad, el servicio y la propuesta de cada restaurante. En México el restaurante que se posicionó como el mejor de 2024 fue el Quintonil, de los chefs Jorge Vallejo y Alejandra Flores.

