Conoce estos trucos para ahorrar dinero y generar rendimiento al mismo tiempo

Por todos lados se ha escuchado hablar de la importancia de ahorrar dinero, pero pocas veces nos explican que para que nuestro ahorro sea efectivo y sólido se necesita tener un propósito y además, asegurarnos de proteger el valor del dinero que ahorramos.

Cuando no se tiene un objetivo claro, es muy fácil que se acuda al ahorro cuando se agota la quincena o cuando nos pasamos del presupuesto.

CLARIDAD

Cuando el ahorro tiene nombre y apellido, llámese vacaciones en la Playa, Nueva Compu o estrenar zapatos, es más fácil que se respete ese ahorro pues tiene un propósito específico en nuestra vida.

Fenómenos como la inflación hacen que el dinero pierda valor con el paso del tiempo. Esto quiere decir que actualmente 200 pesos no te permiten comprar lo mismo que hace uno o dos años. Por pequeño que sea tu ahorro, si lo guardas donde te dé rendimientos o lo inviertes para que te genere ganancias, lo estarás protegiendo y no solo evitarás que pierda su valor, sino que le permitirás multiplicarse.

AHORRA Y GENERA RENDIMIENTOS

Ya que sabes por qué es importante que tu ahorro no se quede estancado, ahora solo falta el cómo; toma en cuenta estos consejos.

Aprovecha una cuenta de ahorro que te dé rendimientos

Existen muchos tipos de cuentas en el mercado de los productos financieros, pero no todas sirven el mismo propósito. Por ejemplo, si bien las cuentas de nómina son muy comunes, tener tu dinero guardado en una no es la mejor estrategia pues no generan rendimientos.

Los rendimientos son las ganancias que obtienes al invertir tu dinero en un producto financiero. Las cuentas de ahorro pueden generar rendimientos, así como también lo hacen las acciones y los fondos de inversión, entre otros.

Automatiza tu ahorro

Algunas apps bancarias te permiten programar depósitos automatizados en cuanto recibes dinero. Por ejemplo, si recibes un depósito de nómina, puedes programar que en cuanto caiga esa lana, el 10 o 20 por ciento se deposite a tu cuenta de ahorro.

Pierde el miedo a invertir

Actualmente existen muchas formas en las que puedes invertir, con menor o mayor riesgo y sin necesidad de ser un experto en inversiones. Acciones, inversiones digitales, a corto o largo plazo, si de verdad tienes la voluntad de ahorrar y generar rendimientos, nada te detendrá.