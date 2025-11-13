Confirman asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis en el Estado de México; hay dos detenidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este jueves el hallazgo sin vida del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el pasado 27 de octubre en el municipio de Tultepec.

Su cuerpo fue localizado días después en un río de aguas negras en Nextlalpan, tras una investigación que derivó en la detención de dos presuntos responsables.

DESAPARICIÓN DEL PADRE ERNESTO BALTAZAR

El pasado 27 de octubre, el sacerdote fue visto por última vez en la colonia Ampliación La Piedad, en Tultepec. Dos días después, el 29 de octubre, salió de su domicilio en compañía de una mujer y ambos se dirigieron a la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán. Ahí ingresaron a una vivienda donde se encontraba un hombre identificado como Brandon Jonathan "N".

Las primeras indagatorias apuntan a que el sacerdote, su agresor y dos mujeres convivieron durante varias horas en el inmueble, consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas. En algún momento, Brandon Jonathan "N", bajo los efectos de las drogas, habría atacado al sacerdote con un objeto punzocortante, causándole la muerte.

CONFIRMAN ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR

De acuerdo con la investigación, al lugar llegó María Fernanda "N", pareja sentimental del presunto homicida, entre ambos ocultaron el cuerpo en bolsas de plástico que amarraron a un sillón, y al día siguiente trasladaron los restos hasta Nextlalpan, donde los abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre, casi dos semanas después de su desaparición, las autoridades localizaron un cuerpo en ese sitio. Mediante pruebas periciales, se confirmó que correspondía al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien desempeñaba su ministerio en una parroquia del Valle de México.

DETENIDOS POR EL ASESINATO DEL SACERDOTE

LA FGJEM descubrió que el vehículo del sacerdote había sido trasladado al estado de Hidalgo, acompañado por una motocicleta. El propietario de esta última declaró haberla prestado a Brandon Jonathan "N", lo que permitió a los agentes ubicar su domicilio y solicitar una orden de cateo.

En el inmueble fueron hallados ropa del sacerdote, una estola, objetos punzocortantes y rastros de sangre, lo que confirmó la participación del sospechoso en el homicidio.

Brandon Jonathan "N" y María Fernanda "N" fueron detenidos en Cuautitlán y enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares, delito que puede alcanzar penas de hasta 50 años de prisión. La Fiscalía mexiquense informó que las investigaciones continúan para esclarecer totalmente los hechos.