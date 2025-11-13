Claudia Sheinbaum felicita con cariño a López Obrador por su cumpleaños número 72

Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un saludo "cariñoso" al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien celebra su cumpleaños número 72.

"Hoy es su cumpleaños; un saludo cariñoso al presidente López Obrador. Que la pase bien, que espero que la pase con la familia, de aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre", expresó la mandataria al iniciar su conferencia, conocida como la Mañanera del Pueblo. Además, Sheinbaum pidió un aplauso para el exmandatario tabasqueño, gesto que fue recibido con ovaciones por parte de los asistentes.

La presidenta destacó la cercanía y el respeto que mantiene hacia López Obrador, a quien definió como una figura fundamental en la transformación del país. "Nuestro reconocimiento siempre", reiteró.

LÓPEZ OBRADOR CUMPLEAÑOS NÚMERO 72

López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, periodo en el que impulsó la llamada Cuarta Transformación.

Además de su carrera política, el exmandatario también es escritor. Antes de concluir su mandato, en 2024 publicó su libro ¡Gracias!, y actualmente se presume que desde su rancho en Palenque trabaja en un nuevo texto.

A lo largo de su trayectoria, López Obrador militó en distintos partidos: comenzó en el PRI en 1976, pasó al PRD en 1989 y finalmente fundó y consolidó su liderazgo en Morena a partir de 2014. También fue jefe de Gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2005, cargo que dejó para contender en las elecciones presidenciales de 2006, en las que denunció un fraude tras el triunfo de Felipe Calderón.

Con esta felicitación pública, Claudia Sheinbaum reafirmó su respeto y gratitud hacia quien considera el principal impulsor del proyecto político que hoy encabeza desde la Presidencia de la República.