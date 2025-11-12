  • 24° C
Frente frío 9 dejará bajas temperaturas en 20 estados

El fenómeno entrará a territorio mexicano este jueves 13 de noviembre

Nov. 12, 2025
En algunas regiones el termómetro marcará valores bajo cero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que un nuevo frente frío ingresará al territorio mexicano este jueves 13 de noviembre, provocando lluvias fuertes a torrenciales, vientos intensos y un marcado descenso de temperatura en gran parte del país.

TEMPERATURAS BAJAS EN MÁS DE 20 ESTADOS

De acuerdo con el pronóstico del SMN y la Conagua, se mantendrán temperaturas mínimas de entre -10 y 5 °C en regiones del norte, centro y oriente del país. El ambiente será muy frío durante las mañanas y noches, especialmente en zonas serranas.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, el ingreso de humedad del mar Caribe y la inestabilidad atmosférica generarán:

  • Lluvias puntuales fuertes en el sur de Quintana Roo.
  • Chubascos en Campeche y Yucatán.
  • Descargas eléctricas y lluvias dispersas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Estado de México, y la Ciudad de México.

Asimismo, se esperan vientos del norte de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

NUEVO FRENTE FRÍO SE APROXIMA AL NOROESTE

Por la noche del jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema provocará:

  • Rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Baja California.
  • Lluvias y chubascos en Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

RECOMENDACIONES ANTE EL FRENTE FRÍO

  • Abrígate adecuadamente, especialmente en zonas altas.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Maneja con precaución ante posibles encharcamientos e inundaciones.
  • Mantente informado a través de los avisos oficiales del SMN y Conagua.
