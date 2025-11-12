Frente frío 9 dejará bajas temperaturas en 20 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que un nuevo frente frío ingresará al territorio mexicano este jueves 13 de noviembre, provocando lluvias fuertes a torrenciales, vientos intensos y un marcado descenso de temperatura en gran parte del país.

TEMPERATURAS BAJAS EN MÁS DE 20 ESTADOS

De acuerdo con el pronóstico del SMN y la Conagua, se mantendrán temperaturas mínimas de entre -10 y 5 °C en regiones del norte, centro y oriente del país. El ambiente será muy frío durante las mañanas y noches, especialmente en zonas serranas.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, el ingreso de humedad del mar Caribe y la inestabilidad atmosférica generarán:

Lluvias puntuales fuertes en el sur de Quintana Roo.

Chubascos en Campeche y Yucatán.

en Campeche y Descargas eléctricas y lluvias dispersas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Estado de México, y la Ciudad de México.

Asimismo, se esperan vientos del norte de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

NUEVO FRENTE FRÍO SE APROXIMA AL NOROESTE

Por la noche del jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema provocará:

Rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Baja California.

y lluvias aisladas en Lluvias y chubascos en Michoacán , Tamaulipas , Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.