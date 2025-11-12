CIRT y STIRTT respaldan apertura de Claudia Sheinbaum al diálogo sobre reforma en telecomunicaciones

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció la apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para analizar a fondo la reforma en materia de telecomunicaciones , destacando la importancia de garantizar condiciones equitativas para todos los actores del sector.

En el encuentro también participó Francisco Contreras Vergara, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT) , quien reafirmó el compromiso del sindicato con el fortalecimiento de la industria y la defensa de los derechos laborales de sus afiliados.

El STIRTT subrayó que toda medida orientada a impulsar un desarrollo justo y competitivo de la radio y la televisión en México beneficia directamente a la base trabajadora, al promover estabilidad, nuevas oportunidades y mejores condiciones laborales .

COMPROMISO CON LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Contreras Vergara enfatizó que el sindicato continuará participando activamente en los procesos de diálogo y concertación entre autoridades e industria, con el objetivo de que las políticas públicas promuevan la pluralidad, la innovación tecnológica y la dignificación del trabajo en los medios de comunicación.

El STIRTT reafirmó su compromiso con la unidad, la modernización del sector y la defensa permanente de los trabajadores de la radio, la televisión y las telecomunicaciones del país.