Ricardo Salinas Pliego pide a sus colaboradores estar tranquilos ante posible resolución de SCJN

El empresario Ricardo Salinas Pliego difundió un mensaje dirigido a sus colaboradores en el que aseguró que Grupo Salinas enfrenta una nueva etapa del conflicto legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y acusó que las instituciones del país están "cooptadas por intereses políticos".

En su publicación, el presidente de Grupo Salinas advirtió que este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá asuntos relacionados con sus empresas, aunque dijo no esperar un fallo distinto "a lo que ya hemos visto".

"Hoy las instituciones están cooptadas por intereses políticos que usan el poder para presionar a quienes pensamos distinto. Y como no cedemos ante extorsiones, intentan golpear por otras vías", expresó el empresario, quien insistió en que las acusaciones sobre falta de pago de impuestos son "inventos" de gobiernos anteriores.

LLAMA A SUS COLABORADORES A ESTAR TRANQUILOS

Salinas Pliego afirmó que sus empresas (entre ellas Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca y Totalplay) operan con "solidez, resultados récord y rumbo claro", e hizo un llamado a sus colaboradores a mantenerse tranquilos y unidos ante la situación.

"Pagaremos lo justo, pero no vamos a ceder ante abusos", sostuvo, y agregó que el fallo que emita la Suprema Corte "no será definitivo", ya que el proceso aún continuará.

El mensaje cerró con una postura fuerte afirmando que "Aquí estábamos antes de que los comunistas llegaran al poder, aquí estamos y aquí vamos a seguir."

El empresario ha mantenido desde hace años una confrontación con el SAT por presuntos adeudos fiscales de empresas de su grupo, un tema que ha derivado en varios litigios y resoluciones judiciales aún en curso.