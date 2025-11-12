  • 24° C
Nacional / México

Asesinan a jefe de Vía Pública del Ayuntamiento de Chilpancingo

Con este crimen, suman cuatro los funcionarios municipales asesinados en lo que va del año en ese municipio de Guerrero

Nov. 12, 2025
Sujetos armados dispararon a su vehículo en al menos siete ocasiones.
El jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Luis Alberto Rueda Maldonado, fue asesinado este 12 de noviembre mientras circulaba en su automóvil por la colonia Tomatal.

De acuerdo a información de testigos, sujetos armados interceptaron su vehículo y le dispararon en al menos siete ocasiones. Rueda fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las heridas.

Con este crimen, suman cuatro los funcionarios municipales asesinados en lo que va del año en Chilpancingo. La Fiscalía General del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, mientras la comunidad se ve consternada por la creciente violencia en la región.

imagen-cuerpo

PERSISTE VIOLENCIA EN LA REGIÓN

Entre los otros funcionarios que han perdido la vida en hechos violentos se encuentran Antonio de Jesús Sánchez Malagón, trabajador de la Dirección de Gobernación, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento, y Alejandro Arcos, quien fue asesinado días después de asumir el cargo como alcalde.

Ahora, el asesinato de Luis Alberto Rueda eleva la preocupación sobre la seguridad de los servidores públicos en Chilpancingo.

César Leyva
