Clausuran tienda Parisina en Los Mochis por fallas graves en sistemas de seguridad

Una sucursal de la conocida cadena Parisina, dedicada a la venta de telas, fue clausurada por Protección Civil municipal en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, luego de que se detectaran irregularidades graves en sus medidas de seguridad.

El operativo se llevó a cabo la noche del martes 11 de noviembre, cuando inspectores de la dependencia ingresaron al establecimiento ubicado en la esquina de Guillermo Prieto y Álvaro Obregón, en pleno centro de la ciudad. Durante la inspección, los agentes constataron fallas en el sistema de alarmas contra incendios, deficiencias eléctricas y daños estructurales que ponían en riesgo a empleados y clientes.

ANTECEDENTES Y CAUSAS DEL CIERRE

De acuerdo con Mario Cosme Gallardo, coordinador de Protección Civil del municipio de Ahome, la tienda ya había sido supervisada desde mayo de este año. En aquella ocasión se emitieron recomendaciones específicas para corregir las anomalías encontradas, entre ellas la necesidad de reparar el sistema eléctrico, reforzar la estructura del inmueble y mantener en óptimo estado los extintores.

Sin embargo, al no haberse atendido las observaciones dentro del plazo otorgado, la autoridad determinó aplicar una suspensión temporal de actividades.

REVISIONES CONTINUAS EN COMERCIOS DEL CENTRO

El titular de Protección Civil señaló que el operativo forma parte de una jornada permanente de inspecciones en establecimientos del primer cuadro de Los Mochis, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad pública.

Añadió que los negocios del sector deben mantener en regla sus dictámenes eléctricos y estructurales, además de contar con sistemas contra incendios funcionales, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones y cierres como el ocurrido en Parisina.

CONTEXTO GENERAL

Este operativo se suma a otras acciones recientes de Protección Civil Ahome, que en semanas anteriores clausuró varios establecimientos —entre ellos una tienda Waldo´s— por presentar fallas similares en sus sistemas de prevención de incendios.

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la cultura de seguridad en el sector comercial y evitar incidentes que pongan en riesgo a la ciudadanía.