Conade baja la beca a Alejandra Valencia, medallista olímpica en París 2024

Todo parece indicar, que el esfuerzo de Alejandra Valencia en los Juegos Olímpicos en París, donde ganó una medalla de bronce en tiro con arco en equipos, no le ha repercutido de forma favorable. Al parecer, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) bajó la beca de la deportista.

Fue a través de sus redes sociales, que la medallista de bronce se enteró este jueves, de que la institución dirigida por Ana Gabriela Guevara hizo una reducción de su beca deportiva. Cabe señalar, que no es la única que sufrió dicho ajuste, puesto que hubo otros atletas que se quedaron sin incentivo. Un claro ejemplo, son los disciplinas acuáticas.

Alejandra Valencia y la reducción de su beca

Alejandra Valencia escribió en su cuenta de X (antes Twitter): "Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias". Asimismo, en su red social de Instagram, compartió, que pese a reducción de su beca, tiene que seguir pagando los gastos para entrenar y participar en competencias a nivel nacional e internacional.

A través de X, la deportista contó la experiencia de la reducción de su baja. Foto: X / Alejandra Valencia

"Y aunque me bajen la beca debo seguir pagando a mi preparador físico y psicóloga para seguir mejorando. ¿Y así cómo pues?", añadió la deportista, que trajo medalla de oro a México de los Juegos Olímpicos 2024. Cabe resaltar, que la deportista señaló, que la reducción de su beca, no fue de manera arbitraria, sino por la tabulación. " Es la tabulación bajo la que se rigen, directamente de Hacienda. Ellos son los que ponen los números".

Además, no quiso profundizar sobre los manejos de Ana Gabriela Guevara como directora de la Conade, solo pidió que las autoridades tuvieran un poco más de empatía. "Que haya un poco más de entendimiento hacia los deportistas; que no sean tanto de 'La regla y no se puede cambiar'. Si la regla dice algo y no está funcionando, que se cambie y haya modificaciones que ayuden al futuro", señaló una entrevista.