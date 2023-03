Compañeros de obra asesinan a Angélica María

Era la tarde del sábado 18 de marzo; Angélica María debió llegar a casa, pero no ocurrió, lo que alarmó a su esposo, quien decidió ir a buscarla a su trabajo, una obra en construcción a unos kilómetros de su domicilio. Jamás imaginó que ella estaba enterrada en el lugar.

El crimen de Angélica María, de 29 años de edad y quien laboraba como albañil, se registró en la colonia La Joya, del municipio Chimalhuacán, en el Estado de México.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, su marido, Cristian, acudió a la obra y le preguntó por ella al patrón, a quien identificó como "El Chaparro", pero este le respondió que le había pagado temprano y se había marchado.

Por días, sus familiares entrevistaron a los vecinos de la construcción donde laboraba Angélica María, quienes les informaron que habían visto a la mujer entrar, pero no salir; además, que por la noche vieron a "El Chaparro" regresar a la obra, acompañado de dos de sus trabajadores.

No obstante, la respuesta del patrón no satisfizo al hombre, sino que levantó sospechas, ya que la mujer había pedido permiso para salir temprano, y como no volvió, acudió ante la Fiscalía de Justicia del Edomex a interponer una denuncia.

"Ahora sí que al patrón yo llegué a preguntarle que si había visto a mi esposa, se veía medio sospechoso, medio raro, que no sabía, según que mi esposa le había dicho que si le daba chance porque iba a salir hacer un bisne (sic) y es cuestión que la señorita que es mi esposa ya no apareció", refirió el esposo de la víctima.

Cinco días después, las autoridades ejecutaron un cateo en la obra: ahí estaba el cadáver de la mujer, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, estaba sepultada y con una bolsa de plástico en la cabeza.

Respecto al hallazgo, el esposo de la albañil dijo: "la ahorcaron, la asfixiaron con una bolsa. Uno de los chalanes dio luz verde de que ellos fueron los que rascaron para poder enterrarla porque la quisieron abusar".

Por el crimen de Angélica María, dos hombres fueron detenidos: Ignacio "N" y José "N", el segundo fue uno de los trabajadores que participaría en los hechos; el tercero está prófugo.

Angélica María dejó un vacío profundo en su familia, por lo que exigen a las autoridades haga justicia, pues no nada más arrebataron la vida de una trabajadora, sino de una hija, hermana y, en especial, una madre, que dejó en la orfandad a dos niños, de 5 y 11 años de edad.