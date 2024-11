¿Cómo obtener la cita en línea para la licencia de conducir permanente? Esto se sabe

Durante varias semanas el tema de la licencia de conducir permanente en CDMX ha sido un tema constante, al ser un trámite temporal han surgido muchas dudas, puesto que varios usuarios desean ser los primeros en obtenerla.

Recientemente, ya se dio a conocer cuándo iniciarán las citas en línea para la licencia, destacando que habrá varios módulos disponibles, a continuación te revelaremos cómo podrás obtener tu cita de forma sencilla, existen muchas formas de lograrlo.

¿CÓMO SACAR CITA PARA LA LICENCIA PERMANENTE?

Con el reciente anuncio de la nueva licencia para conducir permanente, la gente se siente ansiosa por conocer el proceso de trámite y la forma de conseguirla, considerando que dicho permiso podrá tramitarse por tiempo limitado hasta diciembre del 2025.

Apenas en octubre se dio a conocer su existencia, a partir del 16 de noviembre se empezará la expedición física, teniendo un costo de mil 500 pesos. Para hacer la cita en línea, contamos con dos opciones:

Comunicándonos por el Chatbot CDMX al 55 5658 1111.

Empleando el Sistema de Citas de la Semovi en el portal de www.semovi. cdmx .gob.mx

Por Locatel al *0311

Se menciona en el sistema de citas, que solamente debes seleccionar el módulo más cercano a tu casa, realizar el pago correspondiente y continuar con el proceso requerido. Recordemos que las personas que expidan su licencia por primera vez, deben aprobar un examen, en el que se preguntarán sobre las reglas y leyes viales.

Se estima que en la CDMX, contará con 35 módulos disponibles y un macromódulo en Magdalena Mixihuca, disponibles de lunes a domingo desde las 9 hasta las 21 horas para poder hacer todos los trámites de los solicitantes.

¿QUÉ DOCUMENTOS REQUIERO PARA OBTENER MI LICENCIA?

En el portal de la Semovi, mencionan que es necesario una identificación oficial, licencia de conducir vigente temporal, comprobante de domicilio, y la línea de captura pagada.

Por otro lado, dentro de los requisitos que se requieren, se destaca no tener problemas previos con el alcoholímetro y no ser partícipe de algún siniestro vehicular, así serás acreedor a la licencia. Las personas que tengan las dos situaciones anteriores, no tendrán acceso al trámite, por lo que no podrán solicitarla ante las autoridades.

Fuente: X @GobCDMX

Considera toda la información anterior, así te será fácil obtener tu cita en línea y obtener la famosa licencia de conducir permanente, de todos modos en el proceso de la cita se mencionarán todos los documentos que debes llevar y los pasos a seguir.