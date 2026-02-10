  • 24° C
Nacional / México

Colosio Riojas podría ir por gubernatura de Sonora o Nuevo León: Álvarez Máynez

las encuestas serán un factor relevante para definir candidaturas, afirmó el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Feb. 10, 2026
El senador emecista tiene dos opciones para el 2027-

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, afirmó que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas podría contender por la gubernatura de Nuevo León o de Sonora en las elecciones de 2027.

Entrevistado en el Senado, el líder emecista señaló que Colosio "tiene mano en las dos" entidades, al considerar que mantiene buen posicionamiento político tanto en Nuevo León como en Sonora. Indicó que las encuestas serán un factor relevante para definir candidaturas, aunque no el único elemento a tomar en cuenta.

MARIANA RODRÍGUEZ Y OTROS PERFILES DE MC EN NUEVO LEÓN

Álvarez Máynez destacó que, en el caso de Nuevo León, tanto Colosio Riojas como Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, son perfiles "fuera de serie" con amplio respaldo ciudadano.

Sobre una posible postulación de Rodríguez, sostuvo que la dirigencia nacional debe generar condiciones de competencia interna en igualdad de circunstancias para todos los militantes. "En política nada está escrito", afirmó.

Ante las críticas por un eventual caso de nepotismo, el dirigente señaló que no se pueden vulnerar los derechos políticos de ninguna persona y que el parentesco es solo una variable dentro de muchas que deben analizarse con "cabeza fría, inteligencia y sensatez". Subrayó que la voluntad popular será determinante en cualquier decisión.

Además, mencionó que MC cuenta con otros perfiles competitivos en la entidad, como Héctor García, alcalde de Guadalupe; Félix Arratia, alcalde de Juárez; y Raúl Cantú, alcalde de Salinas Victoria.

imagen-cuerpo

MC DESCARTA ALIANZA CON PRI Y PAN EN 2027

Finalmente, Álvarez Máynez reiteró que Movimiento Ciudadano no contempla una coalición con el PRI ni con el PAN en Nuevo León.

El partido, aseguró, apostará por una ruta propia de cara al proceso electoral de 2027, con candidatos surgidos de su estructura interna y respaldados por la ciudadanía.

César Leyva
César Leyva
