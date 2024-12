Cofepris revela cuál es la playa más contaminada de Jalisco

Una playa de Jalisco, en Puerto Vallarta, se encuentra bajo la mira de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); esto debido a que esta costa ha sido catalogada como no apta para uso recreativo durante el periodo vacacional que ha iniciado. La comisión marca que las playas que no son aptas para su uso son aquellas que rebasan de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

La dependencia ha señalado que 283 playas mexicanas, que representan el 98% del total, son aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional que inicia; sin embargo, dentro de este 2% que no cumple con los requisitos y representar un riesgo para la salud de los turistas se encuentra esta localidad dentro de Puerto Vallarta.

¿CUÁL ES LA PLAYA MÁS CONTAMINADA DE JALISCO?

La playa de Jalisco que es la más contaminada es la costa llamada Oasis en Puerto Vallarta, una playa que no es tan conocida y ha generado la duda de los turistas y nacionales sobre su ubicación. Sin embargo; este lugar es más conocido como "Holy". Ese nombre lo tiene desde hace muchos años cuando un hotel Holiday Inn se encontraba en la zona; que provocó dentro del argot local apodarla de esta manera.

De manera coordinada entre #Cofepris y las #APCRS estatales, se llevó a cabo el 3er monitoreo de la calidad de agua de mar 2024 en las 289 playas de los 17 estados costeros. El análisis dio como resultado que 283 playas son aptas para el uso recreativo.



https://t.co/OquBIkaCT5 pic.twitter.com/HdlIDUQb0m — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 20, 2024

En esta playa desemboca el Río Pitillal que, en época de lluvia, tiene una crecida y reconfigura las condiciones de la playa; por lo que es una zona que no puede ser visitada a lo largo del todo el año. Además de esto; también es llamada "playa cocodrilo" porque existe presencia de esos animales que se trasladan de un sitio a otro. Debido a esto se recomienda evitar la zona pues es posible sufrir algún percanse por alguno de estos animales.

¿QUÉ OTRAS PLAYAS NO SON APTAS PARA USO RECREATIVO?

La Cofepris reveló que además de la playa Oasis, hay otras costas en México que no han pasado la prueba y son consideradas no aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional; estos lugares pueden presentar un peligro para la salud de los interesados en visitar estas zonas del país. Las playas que la comisión consideró no aptas son: