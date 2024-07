Cofepris intensificará lucha contra comercialización de vapeadores en México: AMLO

La Secretaría de Marina (Semar) reconoció no tener información sobre las rutas de entrada de los vapeadores al país, una preocupación creciente dada su venta indiscriminada en antros y bares de Ciudad de México y otras grandes urbes.

Durante su intervención en la conferencia de prensa de este jueves, el almirante Rafael Ojeda, titular de la Semar, abordó la problemática señalando que, aunque han decomisado vapeadores en algunos lugares en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no han recibido alertas en aduanas ni aeropuertos.

"Me voy a poner en contacto con Cofepris, por el lado de las aduanas no hemos detectado nosotros, no sé si sea por otro lado que entren", comentó Ojeda.

MIENTEN CUANDO DICEN QUE NO TIENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abordó la preocupación por el uso y comercialización de vapeadores entre la población más joven del país.

El mandatario señaló que los vapeadores contienen sustancias nocivas que afectan todo el sistema respiratorio, contradiciendo las afirmaciones de algunas empresas sobre la seguridad de estos productos.

"Mienten cuando dicen que no tienen sustancias químicas, pese a que hay estudios que demuestran lo contrario", añadió López Obrador, haciendo hincapié en la importancia de informar correctamente a la población sobre los peligros asociados con el uso de vapeadores.

RIESGOS A LA SALUD SEGÚN LA COFEPRIS

El uso de vapeadores se ha convertido en una práctica común, especialmente entre los jóvenes, pero las autoridades de salud federales advierten sobre los peligros que estos dispositivos representan para la salud.

Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los vapeadores contienen entre 25 y 30 sustancias dañinas. Aunque los fabricantes aseguran que sus productos solo contienen glicerina, propilenglicol y saborizantes, Cofepris ha identificado otros componentes tóxicos que están presentes en estos dispositivos, los cuales pueden tener graves consecuencias para la salud. Entre estos componentes se encuentran:

Propionato de Etilo

Dimetil Éter

Acetato de Isoamilo

Alcohol bencílico