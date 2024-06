Proyectan lluvias torrenciales en México ¿Está Sonora?

El Servicio Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el país se encuentra en alerta ante la espera de lluvias torrenciales. La causa son dos zonas de baja presión en el sureste y en el Golfo de México.

Las posibilidades de que la zona de baja presión en el Golfo de México se convierta en ciclón son del 40 por ciento, mientras que la que se localiza en el Océano Pacífico, debajo de Oaxaca, son del 20 por ciento, mencionó Conagua. Quiere decir que, en los próximos días, ambas tienen probabilidades de convertirse en ciclón tropical.

A partir del jueves 13 de junio y hasta el 20 del mismo mes, al menos 16 estados del país recibirán precipitaciones intensas, según informó Conagua. Estas lluvias, aunque podrían ayudar a mitigar la sequía en varias regiones, también elevan el riesgo de inundaciones, especialmente en el sureste del país.

Las lluvias serán especialmente intensas en ciertos estados, con acumulados significativos que podrían desencadenar inundaciones y desbordamientos.

ESTOS SERÁN LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN MÉXICO

Chiapas: 700 a 800 milímetros.

Veracruz: 450 a 500 milímetros.

Puebla: 350 a 400 milímetros.

Tamaulipas: 350 a 400 milímetros.

Hidalgo: 300 a 350 milímetros.

Oaxaca: 300 a 350 milímetros.

Querétaro: 250 a 300 milímetros.

Nuevo León: 250 a 300 milímetros.

Quintana Roo: 200 a 250 milímetros.

Tabasco: 200 a 250 milímetros.

San Luis Potosí: 200 a 250 milímetros.

Coahuila: 150 a 200 milímetros.

Yucatán: 100 a 150 milímetros.

Campeche: 100 a 150 milímetros.

Estado de México: 100 a 150 milímetros.

Ciudad de México: 75 a 150 milímetros.

RIESGOS DE INUNDACIONES EN EL SURESTE DE MÉXICO

El sureste de México es particularmente vulnerable a las inundaciones, con Chiapas como una de las zonas más críticas. Municipios como Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Escuintla, Monte de Guerrero, Villa Comaltitlán, Huixtla, Huhuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo. Suchiate y Tapachula, se encuentran en alto riesgo. Asimismo, Yucatán y Quintana Roo presentan al menos 16 sitios susceptibles a inundaciones debido a las lluvias torrenciales.

PRONÓSTICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ESTADO DE MÉXICO

En la Ciudad de México y el Estado de México, se esperan acumulados de hasta 150 milímetros de lluvia, lo que se traduce en precipitaciones de 25 a 50 milímetros en los próximos días. Las zonas más afectadas serán el oriente y el sur del Valle de México, que podrían enfrentar chubascos y lluvias fuertes, además de persistir las altas temperaturas por las tardes.

IMPACTO EN LA SEQUÍA DEL SISTEMA CUTZAMALA

A pesar de la intensidad de las lluvias, no se espera que estas contribuyan significativamente a aliviar la sequía en el Sistema Cutzamala, que enfrenta esta grave crisis. Ya que las zonas de baja presión no coinciden con la cuenca donde se ubican las presas del sistema, por lo que el llenado de estas no se verá beneficiado de manera considerable. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que, aunque las ondas tropicales podrían traer lluvias a la zona, estas no serán suficientes para un llenado relevante de las presas.

Ante esta situación, las autoridades han emitido alertas y recomiendan a la población tomar precauciones para evitar riesgos asociados con las inundaciones y los fenómenos meteorológicos esperados.