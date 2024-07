Claudia Sheinbaum promete continuar y fortalecer la educación pública con la Nueva Escuela Mexicana

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, se comprometió a continuar con el fortalecimiento de la educación pública a través del modelo de la Nueva Escuela Mexicana. Durante la Evaluación de Programas y Proyectos de Educación y Deporte, evento realizado en Tlaxcala y presidido por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum enfatizó que la educación pública es un derecho fundamental del pueblo mexicano.

Sheinbaum subrayó que su administración dará continuidad a los esfuerzos iniciados por López Obrador para devolver a los mexicanos los derechos que el neoliberalismo intentó privatizar. "Vamos a seguir fortaleciendo la educación pública, la salud pública. Durante el neoliberalismo quisieron privatizar todo. Ahora el Presidente López Obrador ha regresado los derechos que le pertenecen al pueblo de México y no vamos a permitir nunca que se los arrebaten nuevamente", aseguró Sheinbaum.

UN NUEVO MODELO EDUCATIVO

El modelo de la Nueva Escuela Mexicana no solo busca garantizar una educación pública de calidad, sino también establecer las bases para el bienestar de las familias mexicanas. Sheinbaum explicó que este modelo educativo representa una "revolución pacífica de las conciencias", destinada a transformar la vida de las personas más allá de la mera transmisión de conocimientos.

Sheinbaum destacó la importancia de mantener programas como las becas "Benito Juárez" y propuso nuevas becas para todos los niños y niñas desde preescolar hasta secundaria en escuelas públicas. Además, aseguró que su gobierno dará continuidad a todos los programas del Bienestar, incluyendo la pensión universal para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, las becas para jóvenes y niños, y el programa "Sembrando Vida".

"Vamos a darle continuidad a todos los programas del Bienestar: a la pensión universal a los adultos mayores; al programa a la pensión de apoyos a las personas con discapacidad; a las becas de los jóvenes; de los niños; las becas de preparatoria; al programa 'Sembrando Vida', al apoyo al campo, no solamente va a tener continuidad, sino que además lo vamos a dejar en la Constitución", declaró Sheinbaum.

El Presidente López Obrador celebró la elección de Sheinbaum, destacando su capacidad y experiencia, y calificándola como una "bendición" para la continuidad de la transformación en México. "Claudia además de la experiencia de su capacidad es una mujer con imaginación y con mucho talento y va a contar con el apoyo de todo el pueblo", afirmó López Obrador.

Sheinbaum concluyó su discurso reiterando su compromiso con la Cuarta Transformación y asegurando que su gobierno no permitirá retrocesos. "Nos va tocar darle continuidad, porque no va a haber regresiones, no va a haber vuelta en U, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con la Cuarta Transformación, con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de México", afirmó.