¿Claudia Sheinbaum prohibió los narcocorridos? Esto es lo que dijo la mandataria federal

Tras el penoso incidente registrado en el palenque de la Feria de Texcoco, en el Estado de México, durante el concierto del cantante Luis R. Conriquez por su negativa a interpretar narcocorridos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su postura.

Durante su gira por Aguascalientes, donde dio apertura al programa Vivienda para el Bienestar, la mandataria nacional señaló que este género musical no está prohibido, y durante su gobierno busca promover otros contenidos, además de motivar a la creación de nueva música, sin que se haga apología del delito.

Dijo que no buscará que se regule este género, pero impulsará contenidos musicales a través de "procesos formativos y educativos", que promuevan la paz, así como estar en contra la violencia y las drogas.

"(Los narcocorridos) no están prohibidos. Eso es importante porque no los prohibimos, lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos (...) En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo formativo en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia. Yo estoy en contra de prohibir y de censurar. Más bien es promover otros contenidos", dijo la jefa del Ejecutivo Federal.