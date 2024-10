Claudia Sheinbaum firma iniciativa de reforma a favor de trabajadores de plataformas digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto de reforma que garantiza la seguridad social para los trabajadores repartidores de plataformas digitales, como Didi Food, Uber Eats y Rappi.

Durante la conferencia de prensa matutina, Marath Baruch Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, estuvo presente para detallar los aspectos de esta reforma.

Sheinbaum Pardo destacó que, según la iniciativa, hay 658 mil trabajadores vinculados a plataformas digitales en el país, un número que aumentó significativamente durante la pandemia.

"Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son empresas trasnacionales, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley General del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores, entonces se contratan como socios, que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben tener, si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades", refirió.

Indicó que el objetivo es regular la situación laboral y garantizar que los trabajadores cuenten con derechos respaldados por la ley.

"Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso; no necesitan hacerlo a tiempo completo. Otros, en cambio, trabajarán ocho horas o incluso más. Todo esto debe ser regulado para el beneficio de los trabajadores", señaló la mandataria.

Mencionó que la Secretría del Trabajo trabajó durante varios meses con las plataformas, los trabajadores y el IMSS-Infonavit, y destacó que el objetivo de esta ley es garantizar derechos, como el reparto de utilidades, la atención en el IMSS en caso de accidente, y la seguridad social para quienes trabajan a tiempo completo. "Estamos mejorando las condiciones de vida de los trabajadores repartidores en México, y algo muy importante, casi en ningún país esxiste esto", aseguró.

PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA

Respecto al decreto de reforma, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, destacó algunos puntos clave:

Según datos del SAT, cerca de 658 mil personas están empleadas en plataformas digitales .

. 272 mil trabajadores tienen ingresos superiores a un salario mínimo mensual.

Se ha mantenido un diálogo con aproximadamente 30 instituciones de plataformas digitales.

Este sector representa una fuente de ingresos para millones de familias.

Experimentó un notable crecimiento durante la pandemia.

Se está proponiendo una reforma a la Ley Federal del Trabajo para dignificar el sector.

Se añadirá un capítulo a la Ley Federal del Trabajo para su regulación.

Se implementará un programa piloto del IMSS obligatorio para las empresas.

Los trabajadores podrán seguir eligiendo los horarios y plataformas en las que desean laborar.

Se reconoce la subordinación discontinua.