Claudia Sheinbaum es investida como presidenta de México

Por: Ofelia Fierros

Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

La militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enfrentó complicaciones para llegar al Congreso debido a la aglomeración de cientos de simpatizantes en las cercanías de su hogar. A pesar del leve retraso, recibió la banda presidencial, elaborada a medida por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con este acto, ella y su gabinete comienzan sus funciones hasta el año 2030.

Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, Claudia Sheinbaum Pardo arribó al Congreso de la Unión a las 11:25 horas. La morenista se convirtió hoy en la primera mujer en gobernar México y fue recibida por una comitiva de diputadas y senadoras

En el pleno del Congreso de la Unión, Sheinbaum Pardo recibió la banda presidencial de manos de Ifigenia Martínez.

"En este acto, de conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión", fueron las palabras de Martínez.

JURAMENTO DE CLAUDIA SHEINBAUM COMO PRESIENTA DE MÉXICO

"Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bienmj y prosperidad de la unión y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande", juró la nueva presidenta.

Tras ello y ser investida con la banda presidencial, se dio pie a dar agradecimientos a la ciudadanía y a los demás involucrados en este evento que ahora es histórico en México. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y además exalcaldesa de Tlalpan, pronunció su primer discurso como jefa del Ejecutivo Federal.

"Buenos días a todas y todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, honorable Congreso de la Unión, gobernadoras y gobernadores, jefe de gobierno, invitados e invitados especiales, familia, pueblo de México, saludo y agradezco a presencia de 105 países que nos acompañan, es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del unidos (...). Hace exactamente 19 años en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado dijo: ´ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y ni nos juzgue la historia´.

"Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos, la historia y el pueblo lo ha juzgado, Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México".

