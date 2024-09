Claudia Sheinbaum confirma que vivirá en Palacio Nacional cuando asuma la presidencia

La virtual presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que vivirá en Palacio Nacional cuando inicie su gobierno.

"Sí, voy a vivir en Palacio, es la nota de hoy, voy a dar espacio al presidente AMLO y familia, estarán ahí hasta la noche del 30 de septiembre o el primero de octubre) pero evidentemente ellos viven ahí, un tiempo seguiré en mi casa, en el departamento que rento, tengo renta hasta diciembre", dijo.

#ÚLTIMAHORA | Claudia Sheinbaum anuncia que vivirá en Palacio Nacional durante su gobierno.



"No regresaré a Los Pinos, ni viviría en el Castillo de Chapultepec".



La presidenta electa @Claudiashein confirmó que, tal como el presidente @lopezobrador_, también residirá en un... pic.twitter.com/PHu3SJTboT — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 9, 2024

"No tengo casa propia en donde me pueda quedar a vivir, que eso es secundario, creo que primero es la parte de que trabajas y vives en Palacio, eso te permite disponer de la mayor parte del tiempo, después creo que una vez que el presidente ha puesto la idea de vivir en Palacio, no viviría en Los Pinos ni el Castillo de Chapultepec".

NIEGA QUE SU FAMILIA OCUPE CARGOS EN SU GOBIERNO

Sheinbaum confirmó que sólo vivirá en Palacio Nacional con su esposo, Jesús María Tarriba Unger, ya que sus hijos no dependen ya de ella. De hecho, aprovechó el tema para confirmar que ninguno de ellos ocupará un cargo durante su administración:

Información en proceso...