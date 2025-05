Claudia Sheibaum revela VIDEO inédito del Papa Francisco dirigido a los mexicanos

A unas horas de que el Papa Francisco sea sepultado en la Basílica Santa María la Mayor, únicamente con la inscripción "FRANCISCUS", Claudia Sheinbaum presentó un video inédito del líder religioso, en el que se refirió a los mexicanos.

Fue durante su conferencia mañanera de este viernes 25 de abril que la presidenta de México exhibió por vez primera el documento, y comentó que se lo hizo llegar una persona.

Dijo que, inicialmente, dudó en difundir el contenido, pero que optó por hacerlo público, debido a que la parte final del mensaje del pontífice le pareció hermoso.

"Les voy a poner un video inédito del Papa Francisco. Me lo envió una persona, a los mexicanos y mexicanas. Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita. Entonces, esto va al Papa Francisco y al pueblo de México y, particularmente, a las y los católicos", comentó la presidenta.

En el clip se escucha a Jorge Mario Bergoglio hablar de las ocasiones que tuvo la oportunidad de estar en México: como Papa y como asistente a un Congreso, y que de los momentos más memorables fue cuando estuvo en la Basílica de Guadalupe.

"Cuando estuve como Papa, las cosas que más me acuerdo fue cuando estuve sentado, mirando a la Guadalupana y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta", dijo el fallecido líder de la Iglesia católica.

Y finalmente le envió un mensaje a los feligreses y a los mexicanos en general: "Ustedes, los mexicanos, tienen una gran suerte. La Señora, la Guadalupana, la madre del Dios por quien se vive. No la olviden, recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo Guadalupanos, que Dios los bendiga", señaló el Sumo Pontífice.

Así recordó la mandataria nacional al exobispo de Roma, quien este sábado 26 de abril de 2025 a las 10:00 horas (tiempo de Italia) que el Papa Francisco recibirá las exequias en la Basílica de San Pedro, encabezada por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio.

Posteriormente, el que fuera el primer Papa latinoamericano será sepultado en la Basílica Santa María la Mayor, en la capital italiana.

Como se recordará, el Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025, en su departamento en Casa Santa Marta, a los 88 años de edad, tras su participación en el Domingo de Resurrección.