Cinépolis y Cinemex: ¿Cuánto ganaron por la final de "La Casa de los Famosos México" 2024?

El domingo 29 de septiembre, Cinépolis y Cinemex, las dos principales cadenas de cine en México, dieron un paso audaz al proyectar en sus pantallas la final de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), el popular reality show producido por Endemol y TelevisaUnivisión.

Esta estrategia, poco convencional para eventos televisivos, buscaba atraer a un público que ya seguía el programa masivamente desde sus hogares y en redes sociales.

La Casa de los Famosos México ha sido un fenómeno en la televisión mexicana, consolidándose como el programa más visto en la historia del país. Según cifras de Televisa, el reality alcanzó un promedio de 6.35 millones de hogares por episodio, un 15 por ciento más que la edición anterior.

Su éxito no se limitó a la televisión, ya que en redes sociales también rompió récords con 18 billones de visualizaciones y un crecimiento del 59 por ciento en las cuentas oficiales del programa.

¿CUÁNTAS PERSONAS VIERON LA FINAL EN EL CINE?

Aprovechando este éxito, Cinépolis y Cinemex decidieron capitalizar el interés del público y proyectar la gran final en sus salas. La estrategia, aunque novedosa, generó expectativas sobre si lograría el mismo impacto en las salas de cine que en la televisión y redes sociales.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), más de 30 mil personas asistieron a los cines para ver la transmisión en vivo, lo que evidencia el interés del público en experimentar este tipo de eventos en una pantalla grande.

A pesar del número de asistentes, la final del reality no logró posicionarse entre las cinco proyecciones más vistas del fin de semana. Ya que según información de los cines, películas como Beetlejuice, Jung Kook: I Am Still, y Transformers, dominaron la taquilla, lo que indica que los eventos televisivos aún enfrentan un reto importante para competir en este formato con los estrenos cinematográficos tradicionales.

ESTO FUE LO QUE RECAUDARON LOS CINES

A pesar de no liderar las taquillas, la estrategia de Cinépolis y Cinemex generó ingresos considerables. La proyección en cine de la final de La Casa de los Famosos México recaudó un total de 1.9 millones de pesos, una cifra que demuestra que los eventos televisivos tienen potencial en el cine, aunque no al nivel de los grandes estrenos cinematográficos.

El interés por este tipo de contenido podría sentar un precedente para futuras transmisiones en cines, ofreciendo nuevas formas de vivir eventos televisivos masivos. Con el creciente auge de las redes sociales y la capacidad de los programas de televisión de atraer audiencias grandes y fieles, es probable que las cadenas de cine continúen explorando estas oportunidades en el futuro.

En conclusión, aunque la final de La Casa de los Famosos México no alcanzó el top 5 de la taquilla mexicana, logró captar la atención de más de 30 mil personas y generó ingresos cercanos a los dos millones de pesos. Este experimento demuestra que la mezcla entre televisión y cine tiene un potencial que aún está por explorarse en su totalidad.