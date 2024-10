Cinépolis: ¿Cuáles son los estrenos para este jueves 10 de octubre de 2024?

Cinépolis, la cadena de cines más grande de México y un referente en la industria del entretenimiento, está lista para deleitar a sus espectadores con una variada selección de estrenos este jueves 10 de octubre de 2024. Desde emocionantes aventuras animadas hasta thrillers inquietantes, esta semana promete ofrecer algo para todos los gustos.

Como cada jueves, la cadena de cines trae los nuevos títulos de películas en su cartelera, que los cinéfilos podrán disfrutar todo el fin de semana y toda la semana. Asimismo, podrán aprovechar de todos los descuentos que tiene Cinépolis para hacer de una experiencia más agradable.

ESTOS SON LOS ESTRENOS PARA ESTE FIN DE SEMANA EN CINÉPOLIS

MY HERO ACADEMIA: AHORA ES TU TURNO

La famosa franquicia de anime regresa con una nueva entrega que continúa la historia de Deku y sus compañeros de la Escuela Secundaria UA. En medio de una devastadora batalla entre héroes y villanos, aparece Dark Might, un nuevo antagonista que desafía los ideales de All Might. Con un equipo de héroes decididos, Deku y sus amigos se preparan para una lucha épica que determinará el futuro de su mundo.

Esta película está dirigida por Tensai Okamura y cuenta con las voces de Nobuhiko Okamoto y Mamoru Miyano, entre otros.

UN VIAJE AL CORAZÓN

Omar Chaparro protagoniza esta emotiva historia sobre un padre viudo que enfrenta una dura realidad. Tras ser deportado a México, su única preocupación es regresar a Estados Unidos para estar junto a su hija Sofía, quien necesita urgentemente un trasplante de corazón.

Bajo la dirección de Alonso Álvarez-Barreda, esta película explora el amor paternal y la lucha contra las adversidades.

EL ASESINO DEL JUEGO DE CITAS

Basada en la aterradora historia real de Rodney Alcalá, este thriller psicológico narra cómo Cheryl Bradshaw, participante del popular programa de televisión "The Dating Game", se convierte en la víctima de un psicópata.

Con actuaciones destacadas de Anna Kendrick y Daniel Zovatto, la película promete mantener a la audiencia al borde de su asiento.

LA LEYENDA DEL DRAGÓN

Un cuento mágico que nos transporta a la antigua China, donde una niña se embarca en una aventura junto al último dragón. Juntos, intentan recuperar un huevo de dragón robado, enfrentándose a peligros y descubriendo el valor de la amistad.

Dirigida por Salvador Simó y Li Jianping, esta película es ideal para toda la familia.

DE NATURALEZA VIOLENTA

Este terrorífico thriller sigue a un grupo de jóvenes que, tras robar un medallón, desatan la venganza de un espíritu maligno. Con una atmósfera escalofriante y un desarrollo inquietante, la película dirigida por Chris Nash promete momentos de tensión y suspenso.

EL REINO DE DIOS

La historia de Neimar, un niño de ocho años que, al acercarse a su primera comunión, enfrenta las decepciones de la vida. Un relato conmovedor sobre la inocencia perdida y el deseo de encontrar a Dios en medio de las adversidades.

La película está protagonizada por Diego Armando Lara Lagunes y dirigida por un equipo talentoso.

Con una variedad de géneros que van desde la acción hasta el drama y el terror, Cinépolis invita a todos los cinéfilos a disfrutar de estos estrenos a partir de este jueves 10 de octubre.