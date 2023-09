Cinemex: ¿Cómo comprar boletos por 29 pesos? Aprovecha la promoción limitada

La cadena Cinemex anuncia una espectacular promoción para el deleite de los amantes del cine con los boletos a solo 29 pesos, para que puedan disfrutar de una amplia gama de películas de diferentes géneros y gustos, gracias a la "Cinemex Manía".

Para esta semana se cuenta con el lanzamiento de "Los Indestructibles 4", una película protagonizada por Sylvester Stallone y Jason Statha, la cual es una cinta lleva de acción y violencia, al estilo que nos tienen acostumbrado estos dos grandes actores.

Haciendo referencia al mes patrio, dentro de la oferta de películas nacionales se cuenta con títulos como "Sobreviviendo a Mis XV" y "Heroíco", celebrando las tradiciones y cultura mexicana.

En el marco del mes de septiembre, Cinemex ofrece precios súper especiales para que sus espectadores puedan disfrutar de todas las películas que deseen, con una amplia variedad de cintas tales como:

"Festival Dreamworks", con grandes clásicos animados como "Shrek", "Kung Fu Panda", "Trolls 2" y "Un jefe en pañales", con atractivos precios y funciones especiales para que las familias puedan disfrutar nuevamente de estos grandes éxitos de las carteleras.

También dentro de la programación se cuentan con nuevas propuestas con títulos como "Tortugas Ninja: Caos Mutante" y "La traviesa Hada de los dientes".

Asimismo, Cinemex ya se prepara para la llegada de Halloween con muy buenas películas para los amantes del género de terror con filmes como "La Monja II", "El Espíritu\", "Sin Aire", "Háblame" y muy próximamente "Saw X: El juego del miedo", película que fue grabada en México y promete fuertes emociones.

¿QUÉ ES LA "CINEMEX MANÍA"?

Es el evento especial que estará disponible del 25 al 28 de septiembre, con grandes promociones en los boletos que sean adquiridos ya sea en taquilla, a través de la página oficial de Cinemex o mediante la aplicación móvil.

Los precios serán los siguientes:

$29 pesos para salas tradicionales

$49 pesos para salas 3D y Premium,

$69 pesos para las salas Dolby Atmos, Platino y Market.

Cabe destacar que esta promoción no será aplicable para películas de estreno como: "The Eras Tour Film", "Saw X" y "Paw Patrol: La Súper película; pero aún así existe una gran variedad de cintas disponibles que se podrán ver por los precios especiales antes mencionados, así que no desaproveches esta gran oportunidad que Cinemex ofrece.