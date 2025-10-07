  • 24° C
Nacional / México

Chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, es el principal sospechoso del asesinato

Omar García Harfuch informó que siguen las investigaciones y se descarta que el presbítero haya tenido amenazas previas

Oct. 07, 2025
La Iglesia hizo un llamado a la justicia y pidió orar por su descanso.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reveló este martes que la principal línea de investigación sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón señala al chofer del presbítero como presunto responsable.

El párroco, originario de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, desapareció el fin de semana y fue hallado sin vida el lunes por la tarde, con heridas de bala.

"Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el padre fue asesinado dentro de su camioneta", detalló Harfuch durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. "Todo indica que fue su propio chofer", agregó.

NO HAY INDICIOS DE AMENAZAS PREVIAS

El secretario precisó que las autoridades aún no conocen el motivo del crimen y que no hay indicios de que el sacerdote haya recibido amenazas o estuviera involucrado en actividades ilícitas.

"No tenemos el móvil. Estamos apoyando a la Fiscalía en la localización y detención del sospechoso", afirmó.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha mantenido comunicación directa con la Iglesia Católica desde el inicio del caso.

OTROS CASOS SIN RESOLVERSE

La noticia ha causado conmoción tanto en la comunidad religiosa como en la sociedad mexicana, donde la violencia, aunque ha disminuido en términos generales, sigue marcada por altos niveles de impunidad.

El caso recuerda otros asesinatos recientes de figuras religiosas, como el del padre Marcelo Pérez en Chiapas, cuyo móvil aún permanece sin esclarecerse a un año del crimen.

César Leyva
