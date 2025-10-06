  • 24° C
Iglesia pide justicia tras el asesinato de sacerdote en Guerrero

En un comunicado los obispos de México recordaron que ninguna forma de violencia puede tener cabida en una sociedad que busca la verdad

Oct. 06, 2025
Desde el fin de semana el presbítero había sido reportado como desaparecido.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su dolor y condena tras el hallazgo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, quien fue localizado con signos de violencia en el estado de Guerrero

En un comunicado oficial firmado por Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, junto con Mons. Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, los obispos del país manifestaron su consternación y se unieron en oración por el sacerdote fallecido y por la diócesis afectada.

"Con espíritu de comunión nos unimos en oración con nuestro hermano Mons. José de Jesús González Hernández, obispo de Chilpancingo-Chilapa, con su presbiterio diocesano, con la comunidad parroquial de San Cristóbal y con los familiares del padre Bertoldo, pidiendo al Señor Jesús que les conceda esperanza y consuelo en estos momentos de dolor", señala el comunicado.

EXIGEN INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES

La CEM hizo un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que realicen una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y aplicar el justo castigo a los responsables del crimen.

"Con tristeza y dolor constatamos que hechos de violencia nuevamente enlutan nuestra comunidad católica. Por ello exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente", subraya el texto.

Los obispos también recordaron que ninguna forma de violencia puede tener cabida en una sociedad que busca la verdad, el bien y la paz, e instaron a los fieles a no ceder ante el miedo ni la desesperanza.

UN NUEVO GOLPE A LA IGLESIA EN GUERRERO

El padre Bertoldo Pantaleón Estrada, de aproximadamente 58 años, había sido reportado como desaparecido desde el 4 de octubre. Su cuerpo fue encontrado hoy con impactos de bala en la carretera federal México-Acapulco, a la altura del municipio de Eduardo Neri.

El sacerdote era muy querido en la comunidad de San Cristóbal, Mezcala, donde ejercía su ministerio pastoral.

Este nuevo hecho de violencia se suma a una serie de agresiones contra miembros del clero en distintas regiones del país, particularmente en estados como Guerrero, Michoacán y Zacatecas, donde las condiciones de inseguridad han afectado a las comunidades religiosas.

César Leyva
