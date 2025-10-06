  • 24° C
Nacional / México

Conagua: Huracán "Priscila" tocará tierra en estos estados durante las próximas horas

El centro del ciclón tropical se localiza a 335 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas

Oct. 06, 2025
El fenómeno podría tocar tierra en Baja California en las próximas horas.
Conagua advierte lluvias intensas de hasta 150 mm y alto oleaje por huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano

El huracán Priscilla, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa su avance por el Pacífico mexicano y ocasionará lluvias torrenciales y alto oleaje en al menos siete estados del país, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su más reciente reporte emitido a las 15:00 horas de este lunes 6 de octubre, el SMN informó que Priscilla mantiene un desplazamiento lento pero constante hacia el nor-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h.

¿DÓNDE ESTÁ EL HURACÁN PRISCILLA Y CUÁL SERÁ SU TRAYECTORIA?

El centro del ciclón tropical se localiza a 335 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se espera que evolucione a huracán categoría 2 entre el martes 7 y miércoles 8 de octubre, antes de debilitarse nuevamente a tormenta tropical.

ESTADOS AFECTADOS POR LLUVIAS INTENSAS Y ALTO OLEAJE

Durante las próximas 24 horas, el huracán Priscilla generará los siguientes efectos:

  • Lluvias muy fuertes a torrenciales (75 a 150 mm) en: Jalisco (zona costera y este) Y Colima
  • Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en: Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Michoacán (zona costera), Guerrero (suroeste)
  • Oleaje elevado: Olas de 5 a 6 metros en costas de Jalisco y Colima
  • Oleaje de hasta 4 metros en costas de Michoacán, el sur de Baja California Sur, Nayarit y el sur de Sinaloa

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

El SMN exhorta a la población en zonas costeras y montañosas a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil, ante posibles inundaciones, deslaves y aumento del nivel del mar.

César Leyva
