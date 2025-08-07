  • 24° C
Nacional / México

Choco Milk vs CAL-C-TOSE: cuál tiene más proteína y menos azúcares según la Profeco

La dependencia realizó diferentes pruebas y estudios para descubrir cuál de estas dos marcas es la más recomendada para su consumo

Ago. 07, 2025
Profeco revela cuál es mejor, Choco Milk o CAL-C-TOSE. Foto: Original
Ha sido en la Revista del Consumidor que la Profeco analizó diferentes marcas de chocolate en polvo que hay en el mercado. Esto llevó a que algunos consumidores se preguntarán cuál marca es la mejor entre Choco Milk o CAL-C-TOSE; gracias a los análisis de la dependencia, se pudo encontrar cuál de estos productos tiene más proteína y menos azúcares.

El chocolate en polvo se ha vuelto uno de los productos más consumidos en México, eso gracias a su facilidad de preparación. Sin embargo; dentro de la gran variedad de marcas que hay en el mercado, existen algunas que tienen menos cantidad de azúcar y que pueden ser mejor para el consumo de los menores. Esto fue revelado en el estudio realizado por la Profeco.

¿CHOCO MILK O CAL-C-TOSE, CUÁL TIENE MÁS PROTEÍNA Y MENOS AZÚCARES?

La Profeco realizó análisis a diferentes marcas de chocolate en polvo del mercado, sin embargo, algunos consumidores pusieron su atención a Choco Milk y CAL-C-TOSE, dos productos muy consumidos dentro del mercado. Gracias a los estudios de la dependencia, se pudo saber cuál de estos ofrece más proteína y menos azúcares en su contenido.

A pesar de que estos dos productos tienen porcentajes parecidos en diferentes áreas, sin embargo, ha sido la marca de Choco Milk la que ha logrado destacar. Este producto ofrece 3.7 gramos de proteína por 100 ml de producto preparado, además de 9 gramos de azúcar en 100 ml de este chocolate en polvo.

Por otro lado, CAL-C-TOSE, ofrece 3.6 gramos de proteína y 9.1 gramos de azúcares dentro de 100 mililitros del producto preparado. Es importante señalar que ambas marcas contienen los sellos de "Exceso de calorías" y "Exceso de azúcares"; ambos se encuentran fuera de la superficie del producto.

AMBOS PRODUCTOS NO CUMPLEN CON SU DECLARACIÓN NUTRIMENTAL

La Profeco señaló que ambos productos no presentan su declaración nutrimental por 100 mililitros de producto preparado, como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Tanto Choco Milk y CAL-C-TOSE, tienen su declaración señalada para 240 ml de producto preparado, lo cual no debe realizarse.

Jesús Álvarez
