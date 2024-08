CFE te ayuda a cambiar tu refrigerador viejo por uno nuevo; ¿cuáles son los requisitos?

Dentro de las necesidades básicas que tiene el hogar, uno de los puntos más importantes es mantener los alimentos en un estado de conservación óptimo para su consumo, lo cual hace que el contar con un buen refrigerador sea algo prácticamente obligatorio. Si en estos momentos tienes problemas con el tuyo, debes saber que la CFE puede ayudarte a cambiarlo.

La Comisión Federal de Electricidad es uno de los organismos más importantes que el país tiene en la actualidad gracias a que este aporta lo necesario para que las familias puedan contar con luz en su hogar. Uno de los electrodomésticos que más energía gasta es, precisamente, el refrigerador, el cual se ha vuelto fundamental en la cotidianidad mexicana.

Desafortunadamente un refrigerador puede tener un tiempo de vida no tan alargado, mismo que puede ser aún más corto si no se le realizan los cuidados adecuados. No obstante, la CFE puede ayudarte a cambiar el que tienes por uno completamente nuevo si es que cumples con esta serie de requisitos. ¿Cuáles son y qué más debes hacer para estrenar un electrodoméstico en tu casa?

REQUISITOS PARA CAMBIAR TU REFRIGERADOR

Se trata, nada más y nada menos, que de un programa para financiar la compra de un nuevo refrigerador a través de la ayuda de la CFE. La intención de la Comisión, entonces, es que el costo del electrodoméstico se incluya en tu recibo de luz. El programa, cuyo nombre es Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), busca promover el ahorro energético, por lo que este colabora con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Vivienda.

Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Además de tener 18 años o más y ser el titular de la residencia, debes contar con la CURP, aceptar los términos de tasa de interés y plazos de pago, sumar ingresos superiores a 5 UMA´S mensuales, no tener adeudos con la CFE y tener su servicio a tu nombre, realizar un pago inicial determinado al FIDE, tener un buen historial crediticio, ser propietario de una única vivienda, aceptar los términos del fideicomiso y, por último, contar con un usuario de la CFE como aval solidario.

¿CÓMO SOLICITAR EL APOYO A LA CFE?

Si lo que quieres es solicitar el cambio de tu refrigerador por uno nuevo a la CFE, lo único que tienes que hacer es asistir a uno de los Centros de Atención a Clientes para solicitar más información. Las marcas de electrodomésticos que forman parte de este programa son las siguientes: LG, IUSA, Fanosa, Bosch, Rheem, Mabe y Whirlpool.