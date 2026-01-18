CFE: Estos son los requisitos para recibir tu chip de internet gratis

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzará en 2026 un ambicioso plan de electrificación y conectividad en Michoacán, como parte del programa “Energía que Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, integrado al proyecto nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca llevar electricidad, internet y energías limpias a comunidades que aún enfrentan limitaciones de infraestructura.

ELECTRIFICACIÓN TOTAL EN MICHOACÁN

El objetivo principal de la CFE es que Michoacán se convierta en la cuarta entidad del país con electrificación completa, asegurando que todos los hogares cuenten con energía eléctrica. Para ello, de enero a julio de 2026 se ejecutarán 765 obras de electrificación, beneficiando a cerca de 20 mil usuarios con una inversión estimada de 304 millones de pesos.

Estas acciones están enfocadas en comunidades con acceso limitado o nulo a electricidad, con el propósito de cerrar brechas históricas en infraestructura básica.

INTERNET GRATUITO Y CONECTIVIDAD DIGITAL

El programa no solo contempla electrificación. También busca garantizar conectividad digital mediante:

Más de 4 mil puntos de internet gratuitos por fibra óptica .

gratuitos por . Instalación de más de 200 torres de telefonía móvil .

. Conexión asegurada en clínicas , teleescuelas y espacios públicos.

, y espacios públicos. Puntos de internet gratuito durante las Ferias del Bienestar.

Uno de los anuncios más destacados es la entrega de 237 mil tarjetas SIM con internet gratuito, prevista para febrero de 2026. Estos chips estarán dirigidos principalmente a estudiantes de educación media superior y superior, para que puedan acceder a plataformas digitales y comunicarse desde sus dispositivos móviles.

REQUISITOS PARA OBTENER EL CHIP

La CFE explicó que los “chips para el Bienestar” se entregarán en módulos instalados en distintas zonas y los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Formar parte de algún programa del Bienestar.

del Bienestar. Ser menor de edad o adulto mayor .

o . Presentar identificación oficial o CURP en el caso de menores.

o en el caso de menores. Comprobante de domicilio.

Teléfono celular.

Acta de nacimiento para menores de edad.

La entrega dependerá de la disponibilidad y de los criterios que definan las autoridades durante el despliegue en campo.

ENERGÍA LIMPIA CON PANELES SOLARES

Como parte de la transición energética, entre junio y julio de 2026 se instalarán 1,701 paneles solares en viviendas y escuelas del estado. Esta acción busca promover el uso de energías limpias, reducir costos y mejorar el acceso a electricidad en zonas donde el suministro convencional resulta más complejo.

AVANCES DE LA CFE EN MICHOACÁN DURANTE 2025

El programa “Energía que Transforma” continúa la labor realizada en 2025, que incluyó:

1,102 viviendas electrificadas.

electrificadas. 228 puntos de internet gratuito instalados.

gratuito instalados. 229 hogares con paneles solares individuales.

con individuales. 491 obras de electrificación concluidas.

Estos logros reflejan el esfuerzo constante de la CFE para ampliar la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las familias en Michoacán.

BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS

Con este programa, los hogares de Michoacán podrán:

Tener electricidad estable y formalizada.

estable y formalizada. Acceder a internet gratuito en espacios comunitarios.

gratuito en espacios comunitarios. Conectarse desde sus celulares mediante chips con datos .

mediante . Contar con opciones de energía solar en viviendas y escuelas.

El plan de la CFE representa un paso importante para reducir la brecha digital y energética en el estado, ofreciendo a las familias herramientas para mejorar su educación, comunicación y calidad de vida.