CFE: este aparato reduce tu consumo de luz y protege tus electrodomésticos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), exhortó a los usuarios a que tengan una instalación eléctrica adecuada para que el suministro de electricidad sea óptimo y el consumo de energía sea acorde a lo necesario, de esta manera se evitaría que haya recibos caros cada mes o bimestre según sea el caso.

De acuerdo a la CFE, las personas que tienen aparatos electrónicos en casa como computadoras, consolas digitales, pantallas inteligentes y otros, es recomendable contar con un No Break, el cual no es más que un sistema electrónico de energía ininterrumpida (SEEI) la principal función del No Break es proporcionar energía cuando hay un apagón.

El No Break, además de proporcionar energía por tiempo limitado (en lo que regresa la energía) también el artilugio ayuda a proteger los aparatos eléctricos que se tienen en casa y es que tiene la capacidad de bloquear variaciones de energía y de esta manera no tendrías que gastar o pagar por reparaciones de aparatos eléctricos dañados.

¿DÓNDE COMPRAR UN NO BREAK Y CUÁNTO CUESTAN?

Las características de No break pueden varias básicamente por su precio y dónde lo compras, este aparato protegerá a tus electrodomésticos de picos de alta tensión que pudieran ingresar a tu hogar. Los lugares donde puedes encontrarlos son Steren, Home Depot, Office Depot, entre otras tiendas de electrónica. Los precios varían según sus capacidades.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó los aparatos No Breaks comercializados en México y la mayoría cuentan con una alta eficiencia de energía por lo que consume poca energía para poder funcionar, de esta manera se podría tener un ahorro significativo en el recibo de luz.

AHORRAR LUZ

Según la CFE existen otras maneras de ahorrar luz, como apagar aparatos que no se están utilizando, pero también algo que puede funcionarte es:

Desconectar aparatos que no se están utilizando.

Colocar focos ahorrativos.

Abrir lo menos posible el refrigerador .

Apagar calentadores eléctricos de agua durante el día.

Sustituir cableado viejo por nuevo donde sea necesario.

La CFE puntualizó que la utilización de un No Break podría ayudarte a reducir considerablemente el consumo de energía de tus aparatos, pero además te ayuda a que no se dañen por la variación de energía de esta manera pagas menos en tu recibo de luz y te cuidas de pagar reparaciones.