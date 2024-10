CFE: ¿Cuáles son los aparatos que debemos desconectar por la noche para ahorrar?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encarga de proveer la energía necesaria a diversos hogares o establecimientos comerciales. Ahora la luz es un elemento fundamental para la casa, el estudio y el trabajo, puesto que con dicho elemento podemos activar todo tipo de aparatos electrónicos.

Hay objetos electrónicos que por obvias razones deben pasar gran parte del tiempo enchufados, pero hay otros que no es necesario su conexión y que de todos modos generan un consumo, el cual se verá reflejado en el recibo. Por esa razón, te revelaremos los objetos que deberías desconectar para ahorrar energía.

¿CÓMO AHORRAR LUZ?

El gasto fantasma, es un término que se define como un gasto pequeño que suele acumularse notablemente en el presupuesto de la familia. Aunque no lo parezca al no desconectar ciertos aparatos, el consumo de luz continua, sin importar que se encuentren en uso o no.

Hay ciertos aparatos que por diversos motivos deben mantenerse conectados toda la noche, como es el caso del refrigerador, el teléfono fijo e incluso el modem de internet, pero hay otros objetos que podemos desconectar con tranquilidad, los cuales nos ayudaran a disminuir el consumo reflejado en el recibo de luz. Dentro de los objetos que se resaltan se destacan los siguientes:

Televisión.

Consolas de videojuegos que tengamos disponibles.

Equipos de sonidos.

Computadoras.

Cargadores de todo tipo.

Ventiladores o sistemas de calefacción.

Cafeteras.

Impresoras.

Sistema de lavado de ropa, lavadora y secadora.

Son equipos electrónicos que no requieren estar conectados a la energía todo el tiempo, solamente cuando se desea usar. Al momento de desconectar los aparatos anteriores, evitaremos el gasto fantasma, un cambio que en el futuro podremos ver reflejado en el recibo de la CFE, con un menor uso y pagando menos.

Se estima que la televisión conectada a la luz, podría generar hasta el consumo de 3 vatios, una cantidad que parecería poco significativa, pero en conjunto con los demás elementos electrónicos implican una gran cantidad de energía consumida.

Siguiendo cada uno de los consejos anteriores se logrará un ahorro de energía, el cual podrá reflejarse al momento de pagar la luz de la CFE, recuerda aplicarlo en aparatos del hogar que no requieran estar conectados al enchufe.