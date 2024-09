CFE: ¿A cuánto asciende la multa por tener un "diablito" en tu medidor?

¿Has tenido la impresión de que, sin importar la cantidad de aparatos electrónicos que uses, el recibo de luz sigue llegando bajo?, cuidado, porque tu medidor pudiera tener un "diablito" y su uso es una práctica ilegal considerada delito de índole federal que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sanciona de inmediato.

Esto puede suceder principalmente en las casas de renta, o cuando, por motivo diverso, la persona que vive en el hogar no es el dueño o tiene poco tiempo habitando el domicilio.

En muchas ocasiones los propietarios, en busca de pagar menos en su consumo de energía eléctrica, recurren a esta práctica que consiste en la instalación de un cable al interior del medidor para alterar la lectura en los hogares.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la encargada de proporcionar este servicio de energía eléctrica a la población mexicana también es la encargada de evitar y sancionar el uso de los famosos ´diablitos´.

La práctica es ilegal y no distingue si ya tenías conocimientos acerca de esta trampa o no, por lo que lo más conveniente es que, si te has cambiado de casa, verifiques muy bien que no haya ninguna de estas trampas para evitar tener serios problemas con las autoridades.

Los "diablitos" afectan las finanzas de la CFE y las Redes Generales de Distribución, ya que, al sobrecargar las redes y los transformadores con conexiones ilícitas, se provocan fallas y deficiencias de voltaje en el suministro eléctrico de los usuarios que sí pagan. pic.twitter.com/Lg7Zqp0sMY — CFEmx (@CFEmx) January 23, 2023

ASÍ SE PUEDE DETECTAR UN DIABLITO

Una de las primeras señales que se pueden percibir y que indican que hay un ´diablito´ en casa es que una disminución notoria en el cobro de la luz con respecto al mismo periodo del año anterior. Si eres nuevo en el domicilio, esta información la puedes corroborar en el mismo recibo.

Si quitas tu medidor y te das cuenta de que hay dos cables que están haciendo un puente en la base del medidor, entonces quiere decir que se trata de un ´diablito´.

En caso de que tengas sospechas de que esto sucede, lo más recomendable es llamar a un eléctrico para que haga una revisión

¿CÓMO SANCIONA LA CFE SI ENCUENTRA UN DIABLITO EN TU MEDIDOR?

La primera sanción a la que te podrías enfrentar es a una multa económica, la cual puede alcanzar cifras de hasta 150 mil pesos, además de que la Comisión Federal de Electricidad interrumpirá tu servicio eléctrico.

Este último punto será así debido a que los ´diablitos´ son considerados una violación al contrato que se firma con la CFE cuando se solicita el servicio de manera inicial.

Por esta razón es de suma importancia no recurrir a estas prácticas que, además de ilegales, ponen en riesgo tu servicio de luz y el de otros usuarios, así como también aumentan las posibilidades de que ocurra un incidente dentro del hogar o tus aparatos eléctricos resulten dañados.