Ceci Flores: "en el fondo no quería que fuera él"; la desgarradora declaración de la madre buscadora

Si bien, tenía la esperanza de que los resultados de ADN practicados a la osamenta localizada el jueves 4 de mayo fueran de su hijo Marco Antonio Sañudo, Cecilia Flores Armenta manifestó en exclusiva para Diario del Yaqui que en el fondo no quería que se tratara de él.

La líder del colectivo de búsqueda de desaparecidos Madres Buscadoras de Sonora, relató que por las condiciones en las que se localizaron los restos óseos, es que deseó no haberlo encontrado de esa manera.

"Tenía toda la fe puesta de que sí era, pero te voy a decir algo y no es consuelo, yo en una forma no quería que fuera él, porque el cuerpo estaba muy carroñido por animales, fue muy torturado y eso me torturaba a mí", comentó.

Ayer lunes, Cecilia Flores se enteró de la negativa de la confronta de los estudios de ADN practicados a la osamenta con el suyo en el Laboratorio Estatal de Inteligencia Científica Forense (CIF), y aseveró que continuaría buscando a su hijo hasta encontrarlo.

CONTINUARÁ BUSCANDO EN ESE LUGAR

Un día previo a conocer los resultados de ADN, la activista narró que nuevamente habló con el informante anónimo que la había alertado de que su hijo Marco Antonio se encontraba en ese lugar y quien le preguntó, si ya había recibido los resultados.

Cecilia Flores le respondió que aún no, y no dudó en hacerle algunas preguntas del hallazgo realizado.

"Le pregunte que si le cambiaron la ropa (a mi hijo), y me dijo que no".

"Y es que mi hijo es talla 32 y (la osamenta) era 28 ,y era por eso que no me confiaba porque que la ropa no coincidía, recordó.

Además de que indicó, la ropa localizada, no era la que portaba su hijo Marco Antonio al momento de ser privado de la libertad en Bahía de Kino.

Pese a que los resultados de ADN dieron negativo, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora adelantó que seguirá buscando en ese lugar.

"Porque (el anónimo) me dice que ahí está mi hijo y es una persona que anteriormente me ha dado información y no creo que eche mentiras", subrayó.

Cabe señalar que en el sitio donde localizó la osamenta, ya había buscando con anterioridad tras recibir un reporte anónimo, localizando otros restos humanos en la zona.

Cecilia Flores Armenta tiene dos hijos desaparecidos, el primero Marco Antonio Sauceda Rocha, privado de la libertad el 4 de mayo del 2019 en la Costa de Hermosillo; y Alejandro Guadalupe, en Los Mochis Sinaloa en el 2015.