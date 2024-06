Ceci Flores aparece en una vivienda en Querétaro, lo confirma su hija

Previamente, Milagros informa lo que ha pasado durante las horas que lleva desaparecida la líder de las Madres Buscadoras de Sonora

Por: Celeste Rivera

Hace unos minutos, Milagros, hija de Ceci Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora confirmó que habló con su mamá que había desaparecido desde ayer a las 10:45 de la noche, cuando tuvo su último contacto a traves de mensajes de whatsapp.

"Sí estaba mal, la van a llevar al médico, estaba deshidratada", comentó.

En el sitio personal de Protección Civil informó que Flores Armenta presentó una descompensación metabólica por un ayuno prolongado; en estos momentos la llevan a un hospital para una segunda valoración médica.

Indicaron que se encontraba sola y se tuvo la colaboración de Protección Civil Estatal.

ANTES DE INGRESAR A LA CASA

En el video de tan solo unos segundos, narraba la situación que se vivía por fuera del refugio donde su madre se ha resguardado ante las amenazas constantes que recibe debido a su activismo ubicado en Querétaro.

"A las 12 del día yo informé al gobierno federal sobre la desaparecidon de mi mamá Ceci Flores y hace mas de cinco horas ellos se encuentran afuera de su refugio y no han querido entrar aun teniendo las llaves ellos de su refugio, mirando videos donde ella ingresa al refugio y no han salido y no han querido ingresar excusandose que es propiedad privada y que no pueden ingresar ", relata.

Visiblemente consternada y con los ojos llorosos la también activista del grupo de Jóvenes Buscadoras de Sonora envió un mensaje a las autoridades en caso de que algo le llegara a pasar a su mamá, quien relató previamente que no contaba con escolta en la Ciudad de México pues el mecanismo no se lo había otorgado.

"Hago responsable al gobierno de la federación si algo le pasa a mi mamá", puntualizó la hija de la líder fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

A las 19:52 de este día, Policías y del Grupo de Atención a Víctimas estaban por ingresar al lugar.

Hija de Ceci Flores responsabiliza a Gobierno de lo que le suceda