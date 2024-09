Caso Kim: Profesor señalado por abuso de una menor rompe el silencio y se declara inocente

El sospechoso aclaró que tiene pruebas de que nunca accedió al baño de niñas dentro del plantel y que estas ya están en manos de la fiscalía

Por: Luis Flores

Mientras el caso de Kim, la niña presuntamente abusada en un kínder de Mexicali, Baja California, sigue causando indignación en redes sociales, su presunto agresor ha decidido romper el silencio, pues recientemente Eliseo "N" apareció en una entrevista con los medios de comunicación para defender su inocencia.

Eliseo "N", quien hasta la fecha se ha desempeñado como profesor de educación física del jardín de niños Graciano Viniegra Salazar, dijo sentirse muy mal por todo lo que está ocurriendo, señalando que las acusaciones son falsas y que está viendo violentada tanto su integridad como la de su familia.

SE DECLARA INOCENTE

El profeso dijo ser inocente en el caso de Kim, argumentando que tiene pruebas de que nunca accedió al baño de niñas dentro del plantel y que estas ya se encuentran en manos de la fiscalía.

"Mi integridad está quebrantada. Yo soy inocente, nosotros entregamos las pruebas a la Fiscalía que son contundentes, es un video que apunta directamente a la puerta del baño de las niñas, todo el día se queda grabado. La Fiscalía ya lo tiene, lo tiene desde el viernes de la semana pasada", expresó.

NO HA SIDO LLAMADO A DECLARAR

Eliseo "N" dejó en claro que hasta el momento no ha sido llamado a declarar, por lo que expresó su necesidad de que la situación se aclare y las autoridades le expliquen por qué está siendo señalado, según él, sin fundamentos suficientes.

"No me han citado en ningún momento para no sé, una investigación, una audiencia lo que sea (...) que me citen, que me esclarezcan la situación, ¿por qué se me está señalando? ¿qué hay en esa carpeta? porque yo entregué las pruebas de que soy inocente y ahorita mi integridad está haciendo quebrantada totalmente", puntualizó.

El acusado argumentó que ha decidido dar la cara porque está seguro de su inocencia y, al borde del llanto, señaló que le urge aclarar esto y desmentir su responsabilidad en el caso de la niña Kim, ya que tanto su esposa como sus hijos están sufriendo las consecuencias de esta situación.