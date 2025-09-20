Caso Carlos Gurrola: Fiscalía informa que no hay pruebas de que se colocara desengrasante en su bebida

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, hasta el momento, no existen indicios de que Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", haya sido víctima de una intoxicación provocada por terceros.

Días atrás, se habrían divulgado versiones en medios de comunicación y redes sociales sobre su fallecimiento, donde se aseguraba que murió luego de presuntamente ingerir un líquido tóxico en su lugar de trabajo en Torreón.

MUERTE DE CARLOS GURROLA

De acuerdo con un comunicado oficial, el Ministerio Público tomó conocimiento del caso desde el 3 de septiembre, cuando Gurrola, de 47 años, fue ingresado a un hospital por complicaciones de salud derivadas de la ingesta de una sustancia nociva ocurrida el 30 de agosto.

Lamentablemente, el trabajador perdió la vida este jueves en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE COAHUILA

Tras abrirse la carpeta de investigación, la Fiscalía detalló que se han llevado a cabo diversas diligencias, entre ellas la revisión de material videográfico de los hechos y entrevistas a testigos presenciales.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible determinar que alguien haya vertido de manera dolosa una sustancia tóxica en el recipiente del que Gurrola bebió antes de sentirse mal.

El caso ya fue turnado al área de homicidios, donde continúa la integración de pruebas. "Hasta el momento no se cuenta con indicio alguno que refiera que se le haya vertido alguna sustancia nociva de manera dolosa", puntualizó la dependencia, aunque aseguró que la investigación seguirá abierta para recabar mayores elementos.

SOSPECHAS DE LA FAMILIA

Carlos Gurrola trabajaba como personal de limpieza en una empresa de Torreón. Según relataron sus familiares, era víctima constante de burlas, agresiones y robos por parte de sus compañeros, quienes incluso se habrían apoderado de su comida y pertenencias personales.

El Sol de la Laguna reportó que el 30 de agosto "Papayita" dejó a un lado un envase con bebida mientras realizaba sus labores. Presuntamente, este habría sido cambiado por sus compañeros por un líquido tóxico que le causó quemaduras en garganta, tráquea y vías respiratorias.

La familia insiste en que Gurrola fue engañado para ingerir la sustancia, y cuestiona además que no recibió atención médica inmediata, lo que agravó su estado de salud hasta ocasionarle la muerte.

Mientras tanto, la Fiscalía de Coahuila reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar transparencia en el proceso, manteniendo abierta la carpeta de investigación.