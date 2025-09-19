  • 24° C
Nacional / México

HEB México emite comunicado tras la muerte de Carlos Gurrola en Torreón

En el texto, la empresa lamentó profundamente lo ocurrido y reiteró su compromiso con la familia del trabajador y cooperación con las autoridades

Sep. 19, 2025
La empresa HEB publicó un comunicado este viernes 19 de septiembre para expresar sus condolencias y postura oficial tras el fallecimiento de Carlos Gurrola, mejor conocido como "Papayita", colaborador de la sucursal.

COMUNICADO DE HEB

imagen-cuerpo

En el texto, la empresa lamentó profundamente lo ocurrido y reiteró su compromiso con la familia del trabajador, asegurando su total disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos que llevaron a esta lamentable pérdida.

La compañía también señaló que actuará con absoluta transparencia frente a sus clientes, las autoridades y la sociedad en general, con el objetivo de que se conozca la verdad y se garantice justicia..

INDIGNACIÓN COLECTIVA POR CASO DECARLOS GURROLA

El caso de Carlos Gurrola ha causado un profundo impacto en la comunidad lagunera y en redes sociales. Conocido cariñosamente como "Papayita", Gurrola perdió la vida en circunstancias que han sido relacionadas con un presunto acoso laboral dentro de la sucursal de HEB Torreón.

Diversos testimonios de compañeros y allegados señalan que el colaborador había sido víctima de presión y hostigamiento, situación que habría desencadenado en la tragedia.

La indignación no se hizo esperar: ciudadanos, colectivos y usuarios de redes sociales han exigido que se investigue a fondo lo ocurrido y se finquen responsabilidades, señalando que el acoso laboral no puede seguir normalizándose ni minimizándose en ninguna empresa.

El caso de "Papayita" se ha convertido en un símbolo de denuncia contra las prácticas abusivas en los centros de trabajo y ha puesto bajo la lupa las condiciones laborales en el sector comercial.

Mientras tanto, HEB México busca contener la crisis de confianza y reafirma que colaborará con las autoridades para llegar al fondo de los hechos. Sin embargo, la opinión pública demanda no solo palabras, sino acciones claras que garanticen que tragedias como esta no se repitan.

Marcela Islas
Marcela Islas
