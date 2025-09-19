Hermosillo se queda con el segundo premio de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional representa una oportunidad, o varias, dependiendo del número de boletos que compre, para hacerte de un dinerito o mucho dinero, para atender deudas inmediatas o a largo plazo.

Así, este viernes 19 de septiembre, día que se conmemora con una alerta sísmica, el terremoto de 1985, cuando el centro del país se estremeció con uno de los movimientos telúricos más poderosos: 8.1 grados en la escala de Richter, vistiendo de luto a miles de familia y dejando, además de caos, destrucción que sigue causando temor.

En medio de esa conmemoración, la Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo Especial No. 304, el cual tenía un premio de 27 millones de pesos en dos series; es decir, 13 millones 500 mil pesos por serie.

Aunque esta suma no cayó en Sonora, el segundo premio sí, y el "cachito", vigésimo o boleto se vendió en Hermosillo, así que por ahí anda una afortunada persona para saldar pendientes económicos.

Así que si tiene un "cachito", pues aquí le dejamos el enlace para que verifique si la fortuna le sonrió y, por qué no, le dará un respiro a su quizá atribulada situación económica.

Así las cosas... ¡Felicidades, Hermosillo!