  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 10 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Captan el momento de una explosión en las vías de un metro en la CDMX

Fue por medio de redes sociales empezaron a circular videos e imágenes del momento en el que se registró el accidente

Ago. 10, 2025
Captan el momento de una explosión en las vías de un metro en la CDMX

Este domingo 10 de agosto, usuarios de la Línea 2 del Metro presenciaron una fuerte explosión que provocó pánico entre los pasajeros y las personas cercanas a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), por lo que tuvieron que ser desalojadas.

Cabe destacar que una tormenta eléctrica afectó diferentes puntos de la capital, principalmente en la zona centro, en consecuencia el servicio del Metro CDMX se vio perjudicado. En la estación San Antonio Abad se registró un corto circuito que provocó una explosión, ya que desprendió humo en la zona de vías.

CLARIDAD

Fue por medio de redes sociales empezaron a circular videos e imágenes del momento en el que se registró una explosión que causó un chispazo y provocó afectaciones en el servicio de la Línea 2. Los hechos ocurrieron en la estación San Antonio Abad con dirección a Tasqueña.

Segun a los que se mostraba en el video, una falla en el sistema eléctrico provocó la explosión y en consecuencia inició un conato de incendio, lo que provocó la activación de los protocolos de emergencia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encargaron de evacuar a las personas que se encontraban al interior de la estación San Antonio Abad.

PANORAMA

Algunas personas aprovecharon el momento para sacar sus celulares y grabar lo que estaba pasando en la zona de vías de la Línea 2, y es que el incidente ocurrió durante el momento más fuerte de la lluvia que azotó la capital, por lo que las personas no evacuaron rápidamente la estación para evitar mojarse.

De inmediato, esta situación afectó a todo el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX, pues personal del STC realizó un corte al suministro eléctrico para controlar la situación que ocurrió en San Antonio con dirección a Tasqueña.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
Esto es todo lo que debes saber sobre el Segundo Simulacro Nacional 2025
Nacional / México

Esto es todo lo que debes saber sobre el Segundo Simulacro Nacional 2025

Agosto 10, 2025

Por primera vez se utilizará un sistema de alerta masivo que enviará mensajes a teléfonos celulares en todo el país

Estudio alerta sobre Tajín por alto contenido de sodio
Nacional / México

Estudio alerta sobre Tajín por alto contenido de sodio

Agosto 10, 2025

Un reciente análisis técnico reveló que su contenido de sodio es considerablemente alto, lo que podría representar riesgos para la salud

Marchan en México para exigir quimioterapias y medicamentos: mañana más movilizaciones
Nacional / México

Marchan en México para exigir quimioterapias y medicamentos: mañana más movilizaciones

Agosto 09, 2025

Decenas de personas marcharon para denunciar la escasez de tratamientos oncológicos y exigir un sistema de salud digno