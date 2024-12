Caníbales de Kokoyome; conoce la leyenda de la Sierra Tarahumara

En el estado de Chihuahua conviven una gran diversidad de culturas desde que los seres humanos pudieron llegar al continente americano, durante siglos algunas de estas culturas se han asentado y progresado; sin embargo, dentro de la Sierra Tarahumara aún quedan vestigios y memoria de muchos pueblos antiguos que desaparecieron y dentro de estos existe la leyenda de los caníbales de Kokoyome.

La antigua cultura Kokoyome era un pueblo que desapareció antes de que los españoles llegarán a México, aunque muchas culturas que habitan dentro de la región han mencionado que este pueblo sí existió y practicaban el canibalismo. Este grupo fue una parte de la rica historia cultural de Chihuahua y el recuerdo de su existencia quedó grabada en muchos relatos compartidos por los rarámuris.

¿QUIÉNES ERAN LOS CANÍBALES DE KOKOYOME?

La cultura Kokoyome fue una sociedad aridoamericana que floreció desde alrededor del 1100 a. C, hasta su colapso en el año 500 d. C; este grupo habitó en lo que ahora son los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero y Urique, en el Estado de Chihuahua. Actualmente es posible encontrar vestigios arqueológicos que contienen artefactos de la cultura en la comunidad turística Kokoyome, famosa por sus espectaculares paisajes.

A pesar de su historia y relatos, se sabe poco de la historia de los Kokoyome; siendo la fuente más confiable la tradición oral popular y las leyendas. Una de estas leyendas cuenta que estas personas eran caníbales, según la historia; entraron en conflicto con los rarámuris, cuanto estos últimos llegaron a las zonas altas de la Sierra Tarahumara. Siendo los rarámuris los que señalan que los Kokoyome entraban a sus pueblos robando a los niños y comiéndolos.

Sin embargo; no se sabe a ciencia cierta si eran o no caníbales, pues esto es parte de las leyendas de los rarámuris y no se han encontrado más vestigios de la cultura Kokoyome dentro de la región; por lo que solo nos queda creer en la historia de las culturas que ahora habitan estas regiones.

¿QUÉ LES PASÓ A LOS KOKOYOME?

De acuerdo a las leyendas, los Kokoyome asaltaban los pueblos rarámuri robando niños pequeños para comérselos y siendo acusados de ser caníbales. Siendo esto una posible causa de su colapso; sin embargo, está información no es segura, lo que es cierto es que la llegada de los rarámuris a sus territorios tuvo que ver con la caída de la cultura.

Algunos señalan que fue por los conflictos entre ambas culturas, o porque se asimilaron, o por una combinación de ambas. Sea cual sea la razón; la realidad es que este pueblo desapareció y ahora solo queda en las leyendas de los pueblos actuales que aseguraban que los caníbales de Kokoyome se encontraban presentes.