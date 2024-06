Canadá ofrece vacantes para mexicanos sin estudios con un sueldo de hasta 63 mil pesos |REQUISITOS Y DETALLES

Una empresa canadiense está en busca de trabajadores mexicanos con un salario atractivo, conoce los requisitos

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La empresa Kartar Interior LTD en Canadá ofrece una oportunidad laboral atractiva para trabajar en sus granjas, sin necesidad de contar con estudios universitarios y con un salario de hasta 63 mil pesos mexicanos mensuales.

Esta es una gran oportunidad para los mexicanos que deseen irse del país a buscar un mejor salario y esta empresa ofrece un sueldo atractivo y la posibilidad de vivir con un alto nivel de vida.

¿DE QUÉ ES LA VACANTE DISPONIBLE?

La empresa Kartar Interior LTD, ubicada en la ciudad de Columbia Británica, está buscando personal para trabajos de construcción y reparación en granjas.

Entre las actividades a realizar se incluyen:

Tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la granja, incluyendo establos, corrales y áreas comunes.

Cuidado de animales, como vacas, cerdos, ovejas o caballos, según la granja asignada.

Reparaciones generales, pintura y otras labores relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones.

Así como otras tareas que puedan surgir en el día a día de la granja.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Para ser candidato a este trabajo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Hablar inglés, ya que la comunicación con los compañeros y supervisores será en este idioma.

No se requiere comprobante de estudios.

Los interesados deberán ser ciudadanos canadienses, ciudadanos permanentes o residentes temporales de Canadá .

. Deberán contar con un permiso válido para trabajar en Canadá.

Es importante mencionar que, si no cumples con los requisitos, no se debería aplicar, ya que la empresa no responderá solicitudes que no los cumplan.

¿CUÁL ES EL SALARIO QUE OFRECE LA VACANTE?

Además de la oportunidad de conocer gente nueva y un país nuevo, la empresa ofrece un salario de 29 por hora y son 40 horas a la semana.

Los interesados en esta oportunidad laboral y desean obtener más información sobre el proceso de postulación, pueden visitar el sitio web oficial de la vacante.