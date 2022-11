"Cae" chofer del taxi del que se tiró joven para evitar secuestro

Primero fue encontrado el taxi, un Nissan Versa, colores rosa y blanco, matrícula A2303C, registrado por Fernando "N", de 51 años de edad; sin embargo, la hermana de este, María Velázquez, dijo era de su propiedad e indicó que su hermano había desaparecido.

Sin embargo, el sábado fue capturado el conductor, quien fue ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Al momento de su captura, el tipo llevaba 20 envoltorios de mariguana, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

LA TRAGEDIA

Como se recordará, el 1 de noviembre por la tarde, Lidia Gabriela, de 23 años, abordó el taxi y al poco de camino, discutió con el conductor, quien cambió de ruta y se negó a detenerse.

Temerosa por su integridad, cuando iban a la altura de la estación del Metro Constitución de 1917, la chica se lanzó del vehículo en movimiento; su cabeza dio contra el asfalto y falleció instantáneamente.

Por su parte Diego Go Maldonado, hermano de Lidia Gabriela, en sus redes sociales contó que muchas personas escucharon que su hermana sacaba medio cuerpo por la ventanilla y gritaba: "¡Ayuda! ¡Ayuda, no me quiere bajar", mientras el taxi iba a exceso de velocidad.