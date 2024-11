¿Buscas árboles de Navidad baratos? Aquí puedes encontrarlos

¿Sabías que estamos a solo cinco semanas de Navidad? ¡Es el momento perfecto para empezar a preparar tu hogar para las fiestas! Si aún no tienes tu árbol, en algunas tiendas departamentales o supermercados encontrarás opciones de árboles de Navidad por menos de mil pesos, para que no haya excusas para no decorarlo este año.

¿QUÉ ÁRBOLES DE NAVIDAD SON ECONÓMICOS EN BODEGA AURRERA?

Una opción para encontrar árboles de Navidad a bajo precio es Bodega Aurrera, que tiene una gran variedad con descuentos especiales. Si buscas una opción accesible, aquí puedes encontrarlos a precios económicos, y son ideales para darle un toque festivo a tu hogar sin gastar mucho.

Además, en su tienda en línea puedes aprovechar ofertas con una gran cantidad de descuentos ¡y algunas opciones incluyen luces!

ÁRBOLES DE NAVIDAD EN MENOS DE MIL PESOS

Árbol Pino de Navidad artificial 2.10 metros, frondoso, verde grande: de mil 499 pesos a solo 699 pesos.

Árbol de Navidad Majestic blanco de lujo de 190 cm Naviplastic pino artificial: de 899 pesos a solo 759.





Árbol Pino de Navidad Artificial 1.80 Metros Frondoso Verde Mediano: de 989 pesos a solo 439.

Árbol de Navidad Naviplastic Majestic color Verde de 130 cm: a solo 519 pesos

Árbol de Navidad Majestic nevado de 190cm Naviplastic pino artificial: de 899 pesos a solo 759.





Árbol de Navidad Holiday Time Artificial Madison Pine Pre-iluminado Blanco Luces LED Cambio de Color 1.98 metros: a un precio de solo mil pesos.

Árboles de Navidad tamaño mini, para decoración: 100 pesos.

¿QUÉ SIMBOLIZA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

El árbol de Navidad tiene múltiples significados, pero en la tradición cristiana representa el Edén, el lugar donde Adán y Eva cometieron el pecado original. También simboliza la llegada de Jesús a la Tierra, quien vino a traer la reconciliación, y su forma triangular recuerda a la Santísima Trinidad.

¿DE QUÉ PAÍS PROVIENE LA TRADICIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD?

La costumbre de poner un árbol de Navidad comenzó en Alemania. Se dice que fue San Bonifacio (680 – 754), evangelizador en esa región, quien introdujo el concepto del árbol moderno.

En sus primeros días, se utilizaban pinos como símbolo del amor eterno de Dios. Estos árboles se adornaban con manzanas (representando el pecado original), y velas (simbolizando la luz de Cristo). Con el tiempo, las manzanas fueron sustituidas por esferas y las velas por luces.