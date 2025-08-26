Buen Fin 2025: durará cinco días, Walmart regresa y Aeroméxico prepara estas ofertas

El Buen Fin 2025 ya tiene fecha confirmada en esta edición será más extenso pues se celebrará del 13 al 17 de noviembre en todo México.

Este evento, que cumple su 15º aniversario, se ha consolidado como el fin de semana con más promociones del año, inspirándose en el Black Friday estadounidense. Durante estos cinco días, miles de empresas ofrecerán descuentos, meses sin intereses y promociones especiales, incluyendo tiendas departamentales, hoteles, aerolíneas y más.

AEROMÉXICO ANUNCIA OFERTAS ATRACTIVAS

Entre las marcas que ya han confirmado su participación destaca Aeroméxico, que anunció atractivas ofertas en vuelos nacionales e internacionales.

La aerolínea promete tarifas promocionales para quienes buscan descansar, conocer nuevos destinos o planear sus vacaciones de forma anticipada. Además de los descuentos, ofrecerá beneficios como equipaje incluido, cambios flexibles y acumulación de puntos.

ASÍ PUEDES DISFRUTAR LAS PROMOCIONES DE AEROMÉXICO

Para aprovechar al máximo estas promociones, se recomienda:

Planear con anticipación tu viaje y tener documentos listos (pasaporte, visa).

tu viaje y tener documentos listos (pasaporte, visa). Monitorear precios antes del Buen Fin para detectar ofertas reales.

antes del Buen Fin para detectar ofertas reales. Suscribirte a boletines de Aeroméxico , donde podrías recibir promociones anticipadas.

, donde podrías recibir promociones anticipadas. Leer los términos y condiciones de las tarifas promocionales.

WALMART REGRESA AL BUEN FIN

Por otro lado, Walmart, que desde 2019 no participaba en El Buen Fin. está de regreso. Así lo confirmó la Secretaría de Economía, que mantiene pláticas con la cadena para reincorporarla oficialmente a esta campaña, luego de años promoviendo su propia estrategia llamada "El Fin Irresistible".

El gobierno busca incluir tanto a grandes corporativos como a micro, pequeñas y medianas empresas bajo una misma estrategia de impulso económico, vinculada además a la campaña " Hecho en México" .

La meta de este año es superar la derrama económica de 172 mil 900 millones de pesos alcanzada en 2024. Con la participación de Walmart, Aeroméxico y cientos de negocios más, el Buen Fin 2025 se perfila para ser una edición histórica tanto para clientes como para empresas.