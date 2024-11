Buen Fin 2024: Fonacot emite importante anuncio a los trabajadores

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, más conocido como Fonacot, emitió un importante anuncio a través de sus redes sociales, que está relacionado con el Buen Fin 2024.

Así las cosas, si tu empresa está afiliada, y tienes planes para aprovechar las ofertas que tiene el programa, esta información es para ti.

Y es que, de acuerdo con el Fonacot, la edición 2024 del Buen Fin se desarrollará del 15 al 18 de noviembre, y miles de establecimientos sacarán sus mejores mercancías y lanzarán sus mejores ofertas y descuentos.

Así, a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) Fonacot informa que en esos días extenderá su horario de labores, para que los trabajadores que deseen tramitar el crédito más barato del mercado lo puedan hacer y aprovecharlo para comprar en esta edición del Buen Fin.

REQUISITOS PARA CRÉDITO FONACOT

Los requisitos para acceder a un crédito, según su página web, son que tu centro de trabajo esté afiliado a Fonacot, ser mayor de 18 años, contar con una antigüedad mínima de seis meses en tu puesto actual (en caso de ser eventual en dos o más empleos, tener una baja con un máximo de 5 días hábiles entre uno y otro).

También proporcionar número de celular para que reciba llamada de validación en el momento, proporcionar dos referencias personales con número telefónico, correo electrónico personal y que cuente con ingreso a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante.

PASOS PARA SOLICITAR CRÉDITO FONACOT

Si está interesado en tramitar un crédito Fonacot, lo primero que debes hacer es agendar una una cita y, después, acudir a las oficinas del Instituto con estos documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma; estado de cuenta, listado/resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta (no mayor a 3 meses) con tu nombre completo y la CLABE interbancaria (18 dígitos); comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses); presentar los últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu Centro de Trabajo para comprobar ingresos (el último no deberá exceder de 15 días anteriores a tu trámite).

También podrían solicitarte los siguientes documentos: constancia de antigüedad por parte del centro de trabajo; carta u oficio por parte del centro de trabajo, en la que se confirmen las percepciones fijas permanentes en efectivo y, finalmente, carta u oficio en la que se indiquen las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones.