"Beryl" se debilita a tormenta tropical, pero podría retomar fuerzas y golpear en Texas

La mañana de hoy viernes 5 de julio, "Beryl" perdió fuerza y se degradó a tormenta tropical. Su centro se encuentra localizado a 80 kilómetros al este-sureste de Yucatán y a 105 km de Progreso, Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional estableció zonas de prevención por efectos de esta tormenta tropical desde Cabo Catoche, Quintana Roo hasta Campeche, Campeche.

"Beryl" presenta vientos máximos sostenidos de 115 km/h, con rachas de 140 km/h, con desplazamiento hacia el oeste- noroeste a 24 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que se presentes lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como lluvias, así como lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Chiapas y Tabasco.

Además, se podrían presentar rachas de viento de 100 a 120 km/h en Quintana Roo y Yucatán y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde es posible la formación de trombas marinas.

Se espera que "Beryl" continúe debilitándose hasta emerger al final del día en las cálidas aguas del Golfo de México. Sin embargo, se pronostica que durante el fin de semana se fortalezca nuevamente, posiblemente dirigiéndose hacia el noreste de México o el sur de Texas el lunes.

Ante esto, el Centro Nacional de Huracanes prevé emitir una alerta de huracán y por marejada ciclónica en la costa de Texas, en las próximas horas.

"Es probable que se emitan alertas de marejada ciclónica y huracán más tarde hoy para una parte del noreste de México y la parte media baja de Texas. Esto es lo que significan esas alertas (y advertencias). La información de pronóstico más reciente, incluida la información de advertencia, siempre está disponible en http://hurricanes.gov", compartieron.

