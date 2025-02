Beca Rita Cetina: Este es el último día para recoger la tarjeta

La entrega de los plásticos comenzará a partir de esta semana y millones de estudiantes de nivel secundaria deben estar atentos a los días de entrega

Por: Jesús Alvarez Mejilla

La Beca Rita Cetina comenzó con la entrega de las tarjetas del Banco Bienestar a los más de 5 millones de alumnos de nivel secundaria que completaron su registro de manera exitosa en 2024. Los estudiantes comenzarán a recibir sus tarjetas desde este 5 de febrero; sin embargo, es importante conocer la última fecha de entrega para que los beneficiarios no se queden sin su plástico correspondiente.

El monto económico que recibirán los alumnos registrados al programa será de mil 900 pesos de manera bimestral, mismo que será depositado directamente a la tarjeta del Banco Bienestar que cada alumno recibirá por parte de las autoridades de la beca; sin embargo, los estudiantes deben estar atentos al correo electrónico dado en el registro, pues ahí llegará fecha y hora exacta para que los beneficiarios recojan su plástico.

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO DÍA PARA RECIBIR LA TARJETA DE LA BECA RITA CETINA?

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina comenzó este miércoles 5 de febrero, las autoridades asistirán a cada secundaria del país en dónde haya un alumno registrado dentro del programa para hacer la entrega del plástico. Debido a la cantidad de estudiantes registrados; las tarjetas serán entregadas desde este 5 de febrero y terminarán el próximo miércoles 28 de marzo.

Los estudiantes y tutores deberán presentar algunos documentos para recoger su tarjeta correspondiente, es importante señalar que el plástico solo será entregado a los alumnos o tutores del mismo que se fue registrado mientras se realizaba la inscripción. Por lo que otros familiares no podrán recibir este plástico; los documentos que se deben presentar son:

Tutor: Identificación oficial vigente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio (vigencia de 3 meses) y CURP.

Alumnos: Acta de nacimiento y CURP.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO RECOGER MI TARJETA DE LA BECA RITA CETINA?

En caso de que el tutor o alumno no puedan acudir a la asamblea en la que se hará entrega de la tarjeta de la Beca Rita Cetina, el beneficiario tendrá la oportunidad de reprogramar la cita, es importante señalar que esto no afecta el estatus de registro del alumno por lo que el estudiante no perderá el beneficio que dará este apoyo.

Para poder reprogramar la cita de la Beca Rita Cetina, el interesado deberá de seguir estos pasos: