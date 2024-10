Beca Benito Juárez: Estos estudiantes no recibirán el apoyo en noviembre

El programa de Becas Benito Juárez, implementado por el Gobierno de México, se ha convertido en una herramienta vital para apoyar a miles de familias mexicanas con hijos en educación básica. Este beneficio económico tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de familias que enfrentan dificultades financieras, proporcionando un alivio económico que les permita continuar con la educación de sus hijos.

Sin embargo, en noviembre de 2024, algunos beneficiarios podrían quedarse sin recibir el esperado "mega pago", y es importante conocer quiénes estarán en esta situación.

BENEFICIARIOS QUE PODRÍAN NO RECIBIR EL PAGO

A lo largo del mes de noviembre, ciertos beneficiarios del programa podrían no recibir el pago debido a problemas con la entrega de la Tarjeta del Bienestar. Este plástico es un requisito indispensable para acceder a los fondos de la beca, y quienes aún no la hayan obtenido enfrentarán complicaciones para recibir el depósito.

El programa está dirigido a familias con hijos menores de 18 años que están inscritos en instituciones públicas de educación básica, es decir, preescolar, primaria o secundaria. Los beneficiarios deben estar localizados en zonas prioritarias que han sido identificadas por el gobierno como aquellas que requieren un mayor apoyo económico.

Para aquellos que no viven en estas áreas, el acceso a la beca puede depender de la demostración de insuficiencia económica a través de la Cédula Única, un cuestionario que evalúa las necesidades de la familia.

¿QUÉ HACER SI NO SE TIENE LA TARJETA DE BIENESTAR?

Si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez y aún no has recibido tu Tarjeta del Bienestar, hay pasos específicos que debes seguir para asegurar que no perderás el mega pago de noviembre. Es crucial que te asegures de obtener la tarjeta lo antes posible. El primer paso es ingresar al Buscador de Estatus con tu CURP, donde podrás consultar:

El día y la hora de tu cita para recoger la tarjeta.

La sucursal bancaria a la que debes acudir.

Los documentos que necesitarás para completar el trámite.

Es esencial completar estos pasos a la brevedad, ya que sin la tarjeta, no será posible recibir los pagos del programa. En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar para noviembre, no se podrá acceder al apoyo económico, afectando potencialmente el bienestar de la familia.

REQUISITOS PARA RECIBIR LA BECA

Para asegurar que las familias puedan recibir la Beca Benito Juárez, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Los principales son los siguientes:

Inscripción en una escuela pública: La familia debe tener al menos un hijo inscrito en una institución pública de educación básica en modalidad escolarizada. Esto aplica para niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

